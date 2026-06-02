"Afectado" por polémica de la camioneta, el gobierno respondió con video de Orsi, pero luego sumó nuevas dudas

El presidente Yamandú Orsi reconoció este sábado de tarde que se equivocaba "todos los días", pero definitivamente no con la tormenta que lo tiene en su ojo. Era esa una polémica que lo venía persiguiendo desde hacía más de una semana, y que en las últimas horas, en lugar de apagarse, había subido los decibeles, con una frase con la que él buscó —sin éxito— ponerle la tapa al debate pero en realidad echó más leña al fuego: "Normalmente cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza".

La forma de responder por el descuento que recibió al adquirir su camioneta Hyundai una semana antes de asumir como mandatario —de unos US$ 25 mil—, sonriendo y haciendo un guiño al periodista, no hizo sino subir el volumen de los cuestionamientos que, hasta el momento, habían sido algo tímidos. Entonces, en las horas siguientes del fin de semana, y hasta ayer lunes, los referentes de los principales partidos de la coalición republicana rechazaron con vehemencia las expresiones del presidente y la falta de claridad en las explicaciones del episodio. Pero de repente, sobre el final de la tarde de ayer, Orsi difundió un video en todas sus redes sociales con un nuevo intento por aclarar todo el asunto.

"Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el por qué de todo este proceso. Lo entiendo", afirmó mirando a cámara, en un mensaje de casi tres minutos y en donde dijo que si se entendía que debía "pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado", lo haría "sin más demora"; y que "si algún organismo de contralor considera" que hubo una irregularidad en su decisión de adquirir un vehículo a un precio que vio como "razonable", se hará cargo. Y pidió disculpas.

En Presidencia habían pasado los últimos dos días analizando las reacciones en todo el arco político y las aristas no abordadas por los medios —como la renta elevada que sacan las automotoras uruguayas, según quedó de manifiesto en la propia factura que mostró Orsi a la prensa días atrás, o el valor en sí mismo que, entienden en el gobierno y lo subrayó el canciller Mario Lubetkin, tiene el hecho de que el jefe de Estado se traslade en su propio vehículo y lo someta al natural "desgaste" que implica la actividad pública.

La salida de Orsi del sábado, en el departamento de Salto —y en un intercambio de pocos minutos— había tenido un innegable efecto negativo en términos políticos. Por lo pronto, reconocieron en su entorno, ayudó "bien poco" esa declaración. Y en ese sentido nadie en la mesa chica de Orsi se sintió "ajeno" a ese hecho. Todos venían haciendo su propia "autocrítica" y se encontraban "afectados" por el golpe del episodio, dijo a El País una fuente del gobierno.

La situación era preocupante para el oficialismo, y doblemente. Porque la polémica constituyó un problema que impactó en su principal capital político —como informó El País este domingo—, ya que horadó la imagen de un dirigente de izquierda que construyó gran parte de su carrera con la honestidad y la transparencia como dos de sus principales virtudes. Y porque lo que había comenzado como un frente abierto con la opinión pública no especializada —una pregunta abierta entre militantes y ciudadanos de a pie, sobre todo aquellos que tienen presencia en las redes sociales— se terminó convirtiendo en una batalla política declarada por los partidos Nacional y Colorado, que en un primer momento habían estudiado con "cautela" una situación que podía afectar la institucionalidad del cargo, pero que desde este lunes anunciaron que sería un asunto al que harán un cercano "seguimiento".

Vehículo donado y situación que "entrevera"

Cuando el gobierno parecía dejar atrás, al menos los primeros capítulos escabrosos de esta novela, Búsqueda difundió —y El País confirmó con fuentes de Presidencia— detalles del mecanismo de adquisición adquisición de la camioneta Hyundai que fueron omitidos por el presidente: en el negocio de esta compra, Orsi entregó a la automotora otra camioneta que había sido donada a su campaña electoral —una Renault Stepway—, además del vehículo personal que tenía entonces —un Hyundai del año 2020—, y realizó además una transferencia de US$ 15.000. De esa manera, se hizo con un vehículo tasado en el mercado alrededor de US$ 80 mil.

Esto, según señalaron a última hora fuentes parlamentarias de la oposición, "entrevera" el tema una vez más, con lo que el episodio continuará. "La cabecita de las prebendas políticas. Era solo pedir la transferencia bancaria para desnudar la maniobra. No se puede así", tuiteó el senador nacionalista Sebastián Da Silva a última hora de anoche.

La oposición ya había mostrado un posicionamiento duro con el tema en el correr del lunes, antes del video y de la posterior divulgación periodística.

"Nos encontramos ante una situación que reviste gravedad y que exige la más absoluta transparencia por parte de las autoridades involucradas", había establecido la declaración del Comité Ejecutivo Nacional de los colorados, que respaldaba el pedido de informes del diputado Felipe Schipani, con preguntas a Presidencia sobre qué criterios se tuvieron en cuenta para elegir al vehículo —también de marca Hyundai— en el que Orsi y Carolina Cosse se trasladaron el día de la asunción presidencial —1° de marzo de 2025—, y otras preguntas sobre el caso, cuya importancia el prosecretario Jorge Díaz valoró y se comprometió a responder.

El directorio del Partido Nacional también evaluó el tema en la sesión de este lunes, dijo luego su presidente, Álvaro Delgado, quien calificó de "distorsivas" las declaraciones que hasta el mediodia del lunes había dado el mandatario.

Ambos partidos, además, volvieron a cuestionar la "politización" y la falta de "credibilidad" la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) —cuya mayoría en su conducción ha tomado resoluciones muy cuestionadas por la oposición—, institución que analizará este caso a raíz de tres denuncias anónimas recibidas la semana pasada, y al que Orsi quiso referirse al hablar del "organismo de contralor" que evaluará si cometió o no un "error".

El senador blanco Javier García, por su parte, dijo que entendía que este era un "tema serio y cada vez lo es más", y que quienes "trataron de defender al presidente lo enterraron y lo que faltaba era que él mismo se enterrara, que es lo que ocurrió". Y Da Silva había dicho que Orsi lanzó el sábado una "bomba de napalm" y que a esta altura el episodio era "una verdadera vergüenza que lamentablemente está perjudicando a la investidura de presidente de la república".

Al cierre de esta edición, algunos legisladores opositores reaccionaron cuestionando también el último mensaje presidencial. El diputado colorado Sebastián Sanguinetti, por ejemplo, reprochó a Orsi por dar "tardías e insuficientes" explicaciones, y que "el presidente no recibió un precio razonable", sino un "beneficio económico de un proveedor del Estado".

Schipani, también en la red social X, escribió un extenso tuit en el que criticó varios puntos de la argumentación de Orsi. "¿A quién no le parecería razonable adquirir un vehículo de aproximadamente 80.000 dólares con un descuento cercano al 30%, equivalente a unos 25.000 dólares? A cualquiera le resultaría atractivo —dijo el diputado— un beneficio de esa magnitud. Lejos de despejar dudas, esta explicación vuelve a poner el foco sobre el descuento excepcional que recibió".

Lo que esperaba el FA y el "diario espera del FA

Las expresiones que vinieron desde el seno del Frente Amplio buscaron este lunes, por un lado, respaldar la postura del presidente —antes de conocer su video—, pero por el otro dejaron entrever que, justamente, eran necesarias más aclaraciones.

"Con el diario del lunes, uno puede decir: 'Esto no habría que haberlo hecho porque es innecesario", dijo Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda, temprano por la mañana. "Pero eso es con el diario del lunes", matizó, en entrevista con el programa Doble Click, de Del Sol, programa en el que también recordó que Orsi "no entiende que se equivocó": "No va a decir 'me equivoqué", porque eso sería ser un cínico. Y el presidente no es un cínico".

La senadora Liliam Kechichian, en tanto, había adelantado a la prensa que "seguramente" y "en pocas horas", la sociedad contaría con "alguna información (oficial) que" iba a "echar luz sobre este tema". "Pienso —dijo ante una segunda pregunta— que van a ser explicaciones atendibles".

Luego de conocido el posteo, varios referentes del oficialismo respaldaron el mensaje, como por ejemplo el senador del MPP Daniel Caggiani: "Ante los hechos de público conocimiento y el intento deliberado por parte de varios actores de embarrar la cancha, el Presidente se comunica con la ciudadanía".