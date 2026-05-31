Edila frentreamplista de Rivera que criticó al gobierno en acto del oficialismo se reunió con dirigentes blancos

La edila frenteamplista de Rivera Daiana de Mello, que días atrás cuestionó la marcha del gobierno de Yamandú Orsi en un acto del oficialismo, se reunió en las últimas horas con un grupo de dirigentes del Partido Nacional, encabezado por el senador Martín Lema.

El encuentro fue comunicado por la propia involucrada en un posteo en sus redes sociales. "Tuve el gusto de recibir en mi bancada al actual senador Martín Lema, a Natalia López y al exdiputado Gerardo Amarilla", escribió la legisladora departamental, que agregó: "Quiero agradecerles seriamente la visita y el tiempo compartido. Siempre es positivo generar espacios de diálogo e intercambio, aun cuando pertenecemos a distintos sectores o partidos políticos".

De Mello dijo también que creía "en una forma de hacer política basada en el respeto, el entendimiento y la búsqueda de soluciones para la gente". "Aquí no hay lugar para el fanatismo; hay lugar para escuchar, aprender y construir. Muchas gracias por la visita —reiteró— y por demostrar que es posible mantener diferencias políticas sin perder el respeto y la buena convivencia".

La edila en cuestión ocupó titulares a mediados de mayo luego de que se difundiera —y se hiciera viral en las redes sociales— un discurso que dio durante una actividad de "El FA Te Escuchar", que tuvo lugar el 13 del corriente en el departamento norteño. Fue un evento en el que participaron el presidente del FA, Fernando Pereira, el senador frenteamplista Eduardo Antonini, la exintendenta Ana Olivera y la directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de Montevideo Silvia Nane.

Allí, De Mello tomó la palabra para cuestionar el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), denunciar "demoras y carencias en el Hospital de Rivera" y dejar en claro que existía una fuerte “desilusión” de la población con referentes políticos y organismos públicos.

“Rivera necesita un cambio urgente”, dijo también la edila, que reclamó más presencia en los barrios y menos dirigentes “atrás de un escritorio”. "Con el corazón partido les puedo decir que la sensación que hay en el departamento es la desilusión. La gente votó al Frente Amplio de nuevo con una esperanza, que hoy no llenó la expectativa de la gente", lamentó.