Documento del Frente Amplio pone foco en coyuntura internacional tras discutida visita de Orsi a buque de guerra

Con la decisión casi tomada de que Fernando Pereira continuará presidiendo el Frente Amplio —tras sumar ayer también el respaldo de El Abrazo—, la coalición de gobierno prepara para el 30 de mayo, luego de su postergación, el Plenario Nacional que incluiría un debate sobre la actual coyuntura política y definirá la fecha de realización del Congreso que llevará el nombre de “José Pepe Mujica”.

Según un documento elaborado por la Mesa Política, a la que tuvo acceso El País, las fechas previstas para que tenga lugar la instancia orgánica de la fuerza política serán el próximo 16, 17 y 18 de octubre. Y, por lo pronto, cabe la posibilidad cierta de que Pereira ya sea confirmado como candidato único a presidente del Frente Amplio.

Tras la polémica por la visita al portaviones norteamericano de parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, que fue criticado por algunos sectores de la izquierda, en especial por el Partido Comunista, uno de los puntos centrales de la temática a tratar será el de la coyuntura internacional.

“El escenario global actual está marcado por una reconfiguración de la hegemonía estadounidense, planteada por la Estrategia de Seguridad Nacional, que ha retomado una postura de intervención militar directa y presión diplomática agresiva”, comienza el informe que fue categorizado como el “disparador” para la discusión.

En este escenario, se critica duramente “la especial crudeza en la intervención de Venezuela y en la invasión a Irán”, las cuales “constituyen una violación flagrante del derecho internacional”.

“También se evidencia en el impacto humanitario de las acciones en Palestina, que calificamos como genocidio, y en el recrudecimiento de las amenazas y sanciones contra Cuba, lo que redefine las relaciones poder y las focos de inestabilidad en el mapageopolítico”, agrega.

Este tipo de posturas son las que más han chocado a la interna de la fuerza política con algunas de las posiciones que ha tomado el gobierno de Yamandú Orsi en materia internacional.

Frente a estas diferencias que han sido marcadas en el debate público, una vez más el Frente Amplio “ratifica sus principios antimperialistas y las distintas acciones que desarrollamos al respecto son un fiel testimonio de los esfuerzos que diariamente realizamos en esa dirección”, al tiempo que critica las “medidas coercitivas unilaterales” de Estados Unidos contra Cuba.

Se reconoció, sí, lo dicho por Orsi en Barcelona sobre la necesidad de defender el multilateralismo y pensar en la construcción de un nuevo orden de convivencia entre los países, distinto al pautado en 1945.

En el documento se advierte también sobre la “avanzada de posturas conservadoras” a nivel global y ante este circunstancia se consigna que el FA está realizando un “esfuerzo por rearticular los movimientos progresistas a nivel global”.

Defensa al gobierno

En referencia al accionar del cuarto gobierno de la coalición de izquierda, se defiende el cumplimiento de las bases programáticas y se sostiene que el Presupuesto Quinquenal priorizó “en planes y programas concretos” acciones orientadas a “revertir la desigualdad y avanzar en la justicia social”.

“Se desarrolló la implementación del impuesto mínimo global, por el cual las grandes multinacionales tributarán en nuestro país. De acuerdo a las primeras estimaciones se recaudarán US$ 360 millones en 2027. En materia de empleo, fueron creados 26.000 nuevos puestos de trabajo en 2025, que permitió llegar a 1,7 millones de personas ocupadas. Con la generación de 19.000 empleos femeninos el año pasado la tasa de empleo femenino alcanzó su máximo histórico”, se destaca, junto al aumento de las jubilaciones y del salario real durante el primer año de la administración.

Otros temas centrales que se mencionan como logros en el documento son: el resultado de los Consejos de Salarios, la mayor trasferencias a los gobiernos departamentales en la historia (US$ 800 millones), medidas de frontera, destinación de fondos a primera infancia, el comienzo del plan Más Barrio en Cerro Norte, la renegociación del contrato Neptuno-Arazatí y la culminación del Diálogo Social, entre otras.

Congreso y movilización de la militancia

Según establece el documento al que accedió El País, los temas centrales a tratar de cara al Congreso de octubre se resumieron en cuatro ejes: la coyuntura internacional; el balance del proceso político histórico del Frente Amplio desde su creación en 1971 —incluyendo la primera llegada al gobierno y la gestión actual—; la estrategia y los lineamientos vinculados a las alianzas con organizaciones sociales y políticas; y la definición “con claridad del rol de la fuerza política de cara a 2029”.

Con especial hincapié, así como lo ha manifestado Pereira en diversas ocasiones, se remarca la necesidad “imprescindible” de “promover a lo largo y ancho de todo el país un proceso de movilización de la militancia con el objetivo de informar sobre las acciones planteadas y construir un gran respaldo del bloque político y social frente a la agenda de transformaciones”.

En referencia, se hace alusión una vez más a la importancia de volver a implementar el FA Te Escucha, ahora desde el gobierno nacional.

“No pretendemos resolver estas dificultades invisibilizando la situación. En esa dirección, profundizaremos el vínculo entre nuestra fuerza política y los compañeros que se desempeñan en el gobierno nacional. Trabajando en conjunto para identificar los nudos que explican estas situaciones de descontento y trabajando para mejorar el intercambio y la escucha. Es imprescindible redoblar nuestra militancia y así profundizar el intercambio con la sociedad para detectar falencias y corregir”, se propone.