Con el apoyo de los dos sectores más grandes, Pereira se encamina a ser candidato único a la presidencia del FA

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sigue sumando apoyos para continuar liderando la conducción de la coalición de izquierda, en la víspera a que tenga lugar para el mes de octubre el Congreso que es celebrado cada 30 meses, a menos se convoque de manera extraordinaria.

En las últimas horas, los dos principales sectores oficializaron su respaldo al dirigente que asumió el cargo en 2022, con el oficialismo siendo oposición y de cara a la campaña por el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Aunque el respaldo ya se manejaba a la interna y será —probablemente— formalizado en el Plenario del próximo sábado, el Movimiento de Participación Popular (MPP) manifestará su intención de que Pereira sea proclamado presidente en el Congreso de octubre, que llevará el nombre de José “Pepe” Mujica. En principio, se prevé que se realice los días 17 y 18 de ese mes, fecha que será definida en el Plenario del 9 de mayo.

La conducción del ex presidente del Pit-Cnt también cuenta con el apoyo del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Su secretario general, Óscar Andrade, destacó este sábado —en un acto en homenaje a militantes asesinados en 1972— el liderazgo de Pereira desde su asunción.

“No nos olvidamos de lo embromado que llegó a estar el FA, de lo complicado que era atender las bases; parte de la iniciativa fue la juntada de firmas para enfrentar la LUC y después el ‘FA Te Escucha’ para recuperar el gobierno desde el pie”, valoró el senador, que en la jornada adelantó —consignó La Diaria— el apoyo a Pereira de su agrupación política.

Con el respaldo del MPP y PCU, que se suman a los ya anunciados por la Vertiente Artiguista, Fuerza Renovadora, y Asamblea Uruguay, todo parece apuntar a la consolidación de la candidatura única del actual presidente del Frente Amplio.

En caso de lograrse los consensos suficientes, será el Congreso el que defina que Pereira siga ocupando el cargo para el que fue electo en diciembre de 2021. Según establece el estatuto del FA, “el presidente y vicepresidente del FA durarán en sus funciones hasta concluido el siguiente Congreso ordinario sin perjuicio de ser designado nuevamente”.

Para ser electo presidente sin la necesidad de que ocurra en las elecciones internas del FA —que seguramente tengan lugar en mayo de 2027—, Pereira necesita obtener el voto de dos tercios (2/3) de los congresales, posibilidades ciertas con el apoyo del MPP, el PCU, los otros sectores, de parte de las bases y las departamentales.

No obstante, de cara al Plenario que tendrá lugar en tres semanas, las agrupaciones políticas —entre ellas el Partido Socialista, el sector de mayor peso— aún no manejan nombres que puedan competir con Pereira y que su candidatura debería ser aprobada en esa instancia institucional.

Por lo pronto, la preocupación de los sectores que aún no han definido postura se centra en cuánto podría afectar una baja convocatoria en las elecciones internas de la fuerza política si se impulsa una candidatura alternativa —o única—, en un contexto marcado por el desgaste del gobierno y cierto malestar en parte de la militancia.

"Es un riesgo grande", comentó una fuente a El País en referencia a la última elección interna en la que participaron 137.976 frenteamplistas en 2021 e implicó una importante recuperación con respecto a la de 2016. En esa instancia, hubo tres candidaturas: la de Pereira, la de Gonzalo Civila y la de Ivonne Passada.

Proceso de elección

Según establece el estatuto del Frente Amplio, las candidaturas a presidente y vicepresidente de la fuerza política deben ser presentadas ante el Plenario Nacional y contar con el respaldo de al menos un quinto (1/5) de sus integrantes para ser consideradas.

Para que esas postulaciones sean elevadas al Congreso, se requiere el apoyo de cuatro quintos (4/5) de los votos. En caso de que ninguna candidatura alcance ese umbral, se pasará a un cuarto intermedio de 14 días.

Si en esa segunda instancia tampoco se logra el respaldo de cuatro quintos (4/5), se habilitará una nueva votación en el mismo Plenario, en la que las candidaturas podrán ser aprobadas con el apoyo de dos tercios (2/3).

Finalmente, si ningún candidato alcanza los respaldos requeridos en esta última etapa, el Plenario remitirá al Congreso la nómina de aquellos que hayan obtenido al menos dos quintos (2/5) de los votos.