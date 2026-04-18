Oficialismo reedita el Frente Amplio Te Escucha con el desafío ahora de responder por el gobierno

Desde hace un tiempo, el Frente Amplio (FA) planifica reeditar su versión del “FA Te Escucha”, con la diferencia ineludible en este período de que deberá hacerlo desde el rol de gobierno y no desde la oposición.

Consultado por El País, el presidente del FA, Fernando Pereira, reconoció que pese a que implica una instancia “más difícil” al estar en el poder, hubo “aprendizajes y para esta segunda ronda de escucha hay más experiencia”.

“Va a permitir cometer menos errores que en la primera. Hay que dar la cara: está bueno ir a escuchar a la gente cuando sos gobierno, la demanda la tenés que transmitir y responder. Cuando oposición no tenés que hacerlo. Es desafiante, pero es de las mejores cosas que puede hacer el FA para fortalecer el progresismo en Uruguay”, valoró Pereira, quien se encuentra en España, donde disertará en el encuentro “Movilización Progresista Global” sobre lo que implicó la primera edición del FA Te Escucha.

En un documento interno —al que accedió El País— presentado por Pereira a la Mesa Política del FA el pasado lunes, se destacó que la herramienta política “mantiene sus objetivos originales con plena vigencia” para la “escucha activa, el diálogo directo, relevar demandas, procesar críticas y tejer confianza".

“Con la llegada de nuestra fuerza política al gobierno nacional, en el marco de la autonomía relativa que tiene el gobierno en su funcionamiento cotidiano y la necesaria coordinación, es preciso que este plan de trabajo contribuya al desarrollo de los lineamientos estratégicos que la fuerza política y el gobierno tienen en común”, indica el documento.

Entre los objetivos, se subrayó la necesidad de “conocer las demandas específicas de sectores estratégicos —de la sociedad— e informar sobre acciones, definiciones o políticas públicas que se implementen desde el gobierno nacional, departamental o municipal”. Y se agrega como finalidad: “Recomponer el funcionamiento de la estructura política en todo el país (organismos y equipos de trabajo) y robustecer su vínculo con el entramado social”.

Foto: Ricardo Figueredo.

El cronograma

El plan establecido, en principio, establece ronda de medios en la mañana y posteriormente reuniones con organizaciones sociales e instituciones, de la que participarán de parte del FA dos dirigentes locales y dos de alcance nacional. Posteriormente, habrá reuniones con la militancia y la dirección departamental frenteamplista de cada uno de los lugares que se visiten. Se usará para la elección de los dirigentes nacionales criterio paritario.

Según el cronograma, el primer destino pautado para la semana del 28 de abril será Río Negro, donde gobierna actualmente la coalición de izquierda luego de la victoria electoral del socialista Guillermo Levratto.

Entre el 4 de mayo y 5 de mayo, los departamentos a visitar por los distintos dirigentes son varios: Rocha, Maldonado (misma delegación), Durazno y Flores (otro equipo).

Para la tercera semana, los objetivos planteados son los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Colonia y San José. En tanto, el 22 de mayo —una semana después— el grupo asignado recorrerá Florida y Lavalleja (donde el FA consiguió una victoria histórica al arrebatarle el gobierno local al Partido Nacional por primera vez, en una elección que se resolvió por menos de 100 votos).

Finalmente, en junio, los destinos serán Cerro Largo, Treinta y Tres, Paysandú y Soriano, mientras que una semana antes la dirigencia del FA estará en Salto y Artigas.

El FA Te Escucha será coordinado por Pereira, al tiempo que la elaboración de los informes estará a cargo del equipo de comunicación de la fuerza política.

“A los efectos de corregir aspectos que en la primera experiencia quedaron inconclusos o mal resueltos, nos proponemos fortalecer los equipos de trabajo para el registro y procesamiento de información”, se señala en el informe previo, que además plantea la necesidad de mantener un “intercambio fluido con las autoridades de gobierno para dar rápida respuesta a las dudas que surjan”.