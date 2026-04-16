El Frente Amplio planifica que ministros del gobierno brinden cursos de formación política a militantes

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira —actualmente de viaje en España para participar del encuentro “Movilización Progresista Global”— rindió cuentas ante la Mesa Política sobre los resultados del Plan de Formación Política impulsado por la coalición de izquierda, que tiene como objetivo brindar herramientas a militantes y dirigentes.

Según Pereira, la primera edición del programa —para la que se inscribieron 150 personas y finalizaron el curso 118 todos menores de 40 años— “fue muy exitosa”. En esta línea, el presidente de la fuerza política destacó como positiva la decisión de otorgar determinada cantidad de cupos.

A su vez, anunció que se abrirá una segunda etapa del programa que estará dirigida a personas de hasta 50 años —se aumentó el rango etario—, que deberán ser postuladas por sus sectores políticos y las bases.

Además, se ampliarán los cupos sumándose 150 adicionales para lo que será una segunda etapa. En diálogo con El País, el dirigente a cargo del Plan, Gerardo Rey, explicó que el próximo paso implicará un complemento de lo que ya se instrumentó durante 2025.

Según dijo, al finalizar el curso 98% de los participantes los calificó como “muy bueno” y 96% manifestó que “seguramente o probablemente” participarían en una segunda etapa.

Desde el FA, la idea es dar prioridad a ese centenar de militantes que ya cursaron la primera parte, aunque se abrieron esos 150 cupos adicionales (llegando a un total de 260) para que, quienes no realizaron el primer módulo de todas formas se puedan sumar al segundo que tendrá dos ejes centrales: “Uruguay, economía y sociedad” y “Tendencias globales e incertidumbres en un mundo de cambio”.

“En el primero módulo la aspiración que tenemos es que los disertantes sean los ministros —como puede ser Gabriel Oddone— y subsecretarios del gobierno”, dijo Rey a El País.

El exdirector general de Trabajo informó que, junto al sociólogo Agustín Canzani, planifican una “experiencia piloto” —aún no formalizada en la orgánica del FA— orientada a una formación “descentralizada” para juventudes militantes de la fuerza política.

“En estos módulos de formación participaron principalmente compañeros con trayectoria en el FA, que ya cuentan con experiencia militante o incluso académica. Pero hay jóvenes que están buscando nuevas formas de organización juvenil”, ejemplificó.

El curso, que constará de seis sesiones, está previsto que inicie el próximo 5 de mayo y finalice el 9 de junio, aunque en la fecha de las dos últimas están sujetas a cambio de día teniendo en cuenta la disponibilidad de los ministros que impartan el dictado de la clase.

La distribución de cupos por sector político establece nueve para el MPP y el Partido Comunista; tres para la Vertiente Artiguista, Partido Socialista, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Partido Democrático Cristiano, IR, FIDEL, Liga Federal y Nuevo Espacio; y uno para Corriente Unidad Frenteamplista, Claveles Rojos, Movimiento Cambio Frenteamplista, Izquierda en Marcha, Partido por la Victoria del Pueblo, Partido Socialista de los Trabajadores, Casa Grande, País y Baluarte Progresista.

Asimismo, para las bases se asignaron 18 cupos en Montevideo, 12 en el interior y seis en Canelones.