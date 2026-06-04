El gobierno de Trump culminó una investigación a 60 países, incluido Uruguay, y le impuso aranceles a las importaciones de 12,5%

El presidente estadounidense, Donald Trump, trazó una política comercial que genera cada vez más rispidez en el escenario internacional. En esta oportunidad, el gobierno estadounidense aumentó los aranceles globales del 10% como mínimo (en otros caso superaban el 50%) que había aplicado a las importaciones de algunos países -entre ellos Uruguay- al inicio de su segundo mandato y que luego la Corte Suprema anuló. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) emitió un comunicado que incluye una lista de 60 países –entre los que se encuentra Uruguay– a los que les impone aranceles de 12,5% debido a que tras una investigación encontró que permiten importaciones de países con“trabajo forzoso”.

“Es una decisión discrecional”, dijo a El País el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi y agregó: “La OMC (Organización Mundial del Comercio) brilla por su ausencia”. El especialista explicó que se trata de un mecanismo legal utilizado por Trump para justificar y aplicar su política arancelaria “en una lógica de guerra”.

Esto se debe a que Estados Unidos se enfrenta a dos factores que impiden la aplicación de su política arancelaria: el derecho interno –ya que la Corte Suprema había resuelto anualr algunos aranceles– y los altos niveles de inflación le obligan a importar algunos productos para abastecer el mercado.

El caso de Uruguay

“Los actos, políticas y prácticas de 60 economías relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”, indicó la USTR en su comunicado, que según informa, se ampara en la ley de Comercio.

Sin embargo, para Bartesaghi, no está garantizado que EE.UU. haya realizado un proceso de investigación formal. “Está violando la OMC”, dijo y agregó que si bien no parece una decisión irreversible, “Uruguay tiene la posibilidad de defenderse” a través de la presentación de documentos probatorios.

Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales

Foto: Archivo El País.

Según indica el documento, la USTR determinó que Uruguay “no impuso ni aplicó de manera efectiva la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso”. “Por las razones expuestas, los resultados de esta investigación indican que los actos, políticas y prácticas de Uruguay relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso son irrazonables y perjudican o restringen el comercio de Estados Unidos”, señala el apartado que incluye a Uruguay.

Bartesaghi reflexionó que se trata de una “suba muy pequeña” ya que consideró que debido a la imprevisibilidad del gobierno de Trump, el aumento “podría haber sido peor”.

Por su parte, el economista Gabriel Papa publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que se trata de “pseudo investigaciones”. “Oh casualidad: concluye que todos los países no hacen lo suficiente para combatir el comercio signado por el ‘trabajo forzado’”, indicó y agregó: “Basta ver el listado de uno u otro grupo para ver lo absurdo de la medida. Conclusión: Uruguay debe acelerar la diversificación de su inserción”.

El rol del gobierno

Semanas atrás, el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga viajó a Estados Unidos para participar de consultas por la investigación de la USTR sobre las que relató que respondió varias preguntas que el gobierno estadounidense le realizó sobre cómo se manejaba Uruguay en cuanto a sus importaciones.

Bartesaghi dijo que el MEF “está actuando con más pragmatismo que el Ministerio de Relaciones Exteriores” ya que consideró que la visión de este es más política debido a su rol activo en la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y del Grupo de los 77.

Oddone en la Comisión Permanente del Parlamento. Foto: Ignacio Sánchez.

El especialista resaltó el rol del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en materia comercial. En ese sentido, destacó la agenda del MEF que incluye la ley de competitividad y el Acuerdo Transpacífico (Cptpp por sus siglas en inglés). “Poner arriba de la mesa lo caro y lento que sos es una mirada positiva”, dijo.

Por otra parte, según Bartesaghi, la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, al portaaviones estadounidense que generó un fuerte debate político a nivel nacional por tratarse de una aeronave militar “es una decisión forzada a buscar un equilibrio”.

El especialista también se refirió a la misión a China y resaltó la importancia de buscar una reunión con Trump para equiparar. “Tenés que mantener un espectro amplio y no dejarte llevar por afinidad política.

Argentina y Brasil

La objetividad de esta decisión genera dudas en el escenario internacional y pone de manifiesto el peso de la afinidad política entre algunos gobiernos. “Es una decisión discrecional basada en aspectos políticos”, dijo Bartesaghi.

En este escenario de nuevos aranceles, Argentina se mantiene en una aplicación de 10%, mientras que Brasil sufriría el mismo aumento a 12,5%. El especialista consideró que si bien existe una ventaja para Argentina debido al vínculo entre Trump y el presidente del país vecino, Javier Milei, “no es tan importante”.