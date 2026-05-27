Encuentro de funcionarios del gobierno de Orsi con la administración Trump por investigación de Estados Unidos al país

Un alto funcionario del gobierno de Yamandú Orsi, el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga viajó a Estados Unidos para participar la semana pasada de consultas por la Investigación de la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR por sus siglas en inglés) a Uruguay y otros 59 países, porque “no están tomando suficientes medidas para evitar el comercio de productos hechos con trabajo forzado en sus cadenas de suministro". En los hechos, es la investigación que permite al gobierno de Donald Trump aplicar aranceles a las importaciones desde un conjunto de países, luego que la Corte de Justicia estadounidense anulara la mayor parte de los aranceles impuestos por su administración.

Labraga fue designado en misión oficial, según una resolución firmada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

Según los resultados de la investigación del USTR, podrían variar los aranceles que el país del norte impone a los distintos países.

Al respecto, Labraga dijo a El País que EE.UU. determina nuevas condiciones, así como por ejemplo también lo ha hecho en materia de sostenibilidad y trazabilidad la Unión Europea, por lo que a Uruguay lo que le queda es buscar soluciones y mejorar, “siempre a través del diálogo”.

Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Respecto a la reunión en el USTR, Labraga señaló que las partes se comprometieron a mantener confidencialidad, pero relató que respondió varias preguntas que el gobierno estadounidense le realizó sobre cómo se manejaba Uruguay en cuanto a sus importaciones.

La investigación del USTR a los 60 países (entre los que están Uruguay, Argentina, Israel, la Unión Europea) sostiene que estos "no han adoptado eficazmente una prohibición de importación de bienes producidos en condiciones precarias, por lo que Estados Unidos actúa de conformidad con la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su versión modificada (Ley de Comercio), la cual autoriza acciones para responder a actos, políticas o prácticas injustificables, irrazonables o discriminatorias que perjudiquen o restrinjan el comercio de los Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conmemoración de Memorial Day. Foto: AFP.

Labraga comentó que “esa nueva exigencia (de minimizar las importaciones de países que recurren al trabajo forzoso para su producción) llegó para quedarse, porque un nuevo gobierno en EE.UU. no va a ir hacia atrás con eso”.

“Hay que construir los vínculos para que tengamos canales aceitados cuando lleguen esos desafíos”, concluyó.