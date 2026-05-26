La DGI sale a controlar a contribuyentes del IRAE a los que se les "detectaron desvíos" mediante el envío de comunicaciones

La Dirección General Impositiva (DGI) salió a controlar el pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) mediante el envío de "comunicaciones personalizadas" a "contribuyentes en los que se detectaron desvíos", según un comunicado del organismo. También señaló que "podrán desplegarse otras acciones" para que "regularicen" su situación.

"La DGI continúa implementando acciones orientadas a fortalecer el cumplimiento tributario. En esta oportunidad, el foco está puesto en la correcta declaración de los gastos considerados para la liquidación del IRAE", indicó el comunicado.

"A partir del análisis de la información presentada, se identificaron casos con inconsistencias en los gastos de administración y ventas declarados", añadió la DGI.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva Estefania Leal/Archivo El Pais

"Como parte de estas acciones, se están enviando comunicaciones personalizadas a contribuyentes en los que se detectaron desvíos. En dichas comunicaciones se informa sobre las inconsistencias identificadas y se solicita considerar los criterios señalados en próximas presentaciones", explicó el organismo.

"En función de los resultados de estos procesos y de la calificación de riesgo asignada a cada caso, podrán desplegarse otras acciones específicas a efectos de que regularicen su situación fiscal", afirmó la DGI.

"Estas acciones buscan controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, promover buenas prácticas y corregir oportunamente las inconsistencias detectadas", agregó.

La DGI finalizó diciendo que "fomenta activamente el cumplimiento tributario en todos los segmentos de contribuyentes y continuará priorizando la ejecución de acciones orientadas a corregir la conducta fiscal en las situaciones que presenten desvíos respecto de lo establecido por la normativa tributaria".