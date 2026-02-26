La DGI empezó a publicar una lista de personas y empresas con "incumplmientos reiterados" y "atrasos graves" en el IVA

La Dirección General Impositiva (DGI) inició la publicación de "la nómina de contribuyentes con incumplimientos reiterados en el Impuesto al Valor Agregado (IVA)", según un comunicado del organismo. Esta lista "comprende a quienes siguen presentando omisiones o atrasos graves, pese a las notificaciones cursadas y a las instancias otorgadas para regularizar su situación", explicó la DGI.

"La publicación se realiza en uso de las facultades que otorga la ley y forma parte de las acciones para mejorar el cumplimiento tributario, basadas en la calificación de riesgo y en la aplicación de medidas proporcionales a la conducta detectada", añadió.

El organismo dice que puede publicar la lista de incumplidores del IVA "en el ejercicio de la facultad conferida por los Artículos 137 y 138 del Título 1 del Texto Ordenado 2023".

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI, sobre la Av. Fernandez Crespo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250730, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Esa normativa señala que se faculta a la DGI "a hacer pública total o parcialmente, la nómina de las personas físicas, personas jurídicas u otras entidades inscriptas en el Registro Único Tributario (RUT)".

"En dicha nómina podrán incluirse el nombre o denominación, número de inscripción, domicilio fiscal, impuestos obligados, giro, la regularidad en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, estado del certificado único y demás datos para la efectiva identificación del contribuyente o responsable, así como el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones", añade.

La DGI advirtió que "los contribuyentes incumplidores podrán enfrentar restricciones operativas, entre ellas la limitación para imprimir documentación fiscal".

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI, sobre la Av. Fernandez Crespo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20240321, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

"Asimismo, no podrán ser deducidos en las liquidaciones de impuestos, los créditos fiscales originados en comprobantes emitidos por quienes integren esta nómina y que no cuenten con la constancia de 'IVA al Día'", añadió.

Según el organismo, la publicación de la lista de personas y empresas con "incumplimientos reiterados" en el pago del IVA "busca preservar la equidad del sistema tributario, proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y evitar la competencia desleal".

"La regularización de los incumplimientos permitirá al contribuyente ser excluido de la nómina de omisos y morosos", explicó la DGI.

"La nómina con el detalle de estos contribuyentes está publicada en el sector 'Contribuyentes incumplidores' del canal Empresas y en "Servicios de uso frecuente" de la portada", señaló el organismo.

Acceda a la nómina de los 63 contribuyentes listados por la DGI con "incumplimientos reiterados" del IVA aquí.