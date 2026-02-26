Conflicto en el sector lácteo: distribuidores evalúan envíos a seguro de paro masivos y cierres parciales

El impacto del conflicto en Conaprole comienza a calar en otras áreas de la actividad y preocupa a los actores del sector distribuidor. La vocera de la Asociación de Distribuidores Lácteos, Natalia Pena, señaló a El País que estas distribuidoras están perdiendo rentabilidad debido a que se registró una caída del 40% en las ventas, aunque los costos se mantuvieron. De hecho, aseguró que algunas empresas están manejando el envío a seguro de desempleo masivo y otras “evalúan un cierre, por lo pronto parcial” hasta que se solucione la conflictividad.

“Si esto se prolonga en el tiempo, ya está sobre la mesa el envío del seguro de desempleo”, explicó Pena y agregó que, “si (las empresas) están recibiendo entre el 40% y el 50% de la mercadería que necesitan para trabajar entonces se quedarían con el mismo porcentaje del personal”.

Por su parte, los productores de Conaprole convocaron a la Asamblea de los 29 ayer y el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Álvaro Quintans, dijo que la conflictividad hizo que las ventas locales disminuyeran un 25% durante los últimos meses.

La Asociación de Distribuidores Lácteos está compuesta por entre 30 y 40 empresas del sector que se dedican al reparto de productos en todo el territorio nacional. Consultada sobre el trabajo en Rivera, Pena señaló que el reparto en el departamento “es muy escueto” y que en el caso de las empresas repartidoras exclusivas de Conaprole trabajan en su mayoría en los alrededores del Complejo Industrial Montevideo (CIM).

Faltantes

Algunos almacenes de Montevideo ya registran importantes faltantes de lácteos en las góndolas. Pena resaltó que además de leches, no se están entregando postres, yogures, chocolatadas y otros lácteos. “Hay una faltante enorme de mercadería”, aseguró.

Si bien los comercios de menor porte pueden registrar mayores faltantes, Pena explicó que las grandes superficies cuentan con stock de lácteos, por lo que tienen previsiones en caso de conflicto.

La vocera de la asociación sostuvo que a todos los locales les impacta de manera diferente ya que el que recibe subproductos no está cargando todos los días. “Hace casi 20 días que no les entregan mercadería, salvo que sea por palet completo”, dijo y agregó que muchos locales no tienen el espacio ni capacidad económica para hacerlo.

Faltantes de leche Conaprole. Foto: Estefanía Leal.

“Se le está abriendo la puerta a los mercados internacionales”, dijo Pena en relación al perjuicio que genera a nivel local las faltantes de productos. “No estamos tan seguros de poder recuperar la caída cuando (el conflicto) se levante”, agregó.

Este escenario no solo beneficia la presencia de marcas internacionales en las góndolas, sino que otras marcas de lácteos uruguayas aprovechan la situación para posicionar sus productos. “Salen con una competencia fuerte, bajando precios y demás, para aprovechar que Conaprole está en conflicto”, dijo Pena.

Conaprole se posiciona como compañía líder en la industria láctea uruguaya ya que cuenta con más del 70% de la participación en el mercado y el 80% de su producción está destinada al mercado externo. “Hoy, si hacemos un estudio, no sé si llega al 60%”, dijo Pena.

Denuncia por agresión

La raíz del conflicto es el cierre de la planta de Rivera, pero esto dejó entrever otras dificultades y dispersó la atención al resto de las plantas de Conaprole. El motivo de la conflictividad también se trasladó a otro escenario. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizó un paro de 24 horas que culminó el martes por un “grave y violento hecho sucedido en la empresa Clafer de Montevideo, que hasta el día de hoy (por el lunes) no se ha tomado medidas por parte de la empresa respecto a la situación gravísima de violencia ocurrida”, según denunció en un comunicado.

El dirigente del sindicato, Robert Labruna, dijo a El País que hace algunas semanas se realizó una denuncia por violencia física entre dos trabajadores de la distribuidora Clafer encargada de repartir sólo productos de la marca Conaprole. Según señaló, la empresa no intervino en el hecho y la denuncia quedó en espera.

Productos Conaprole en almacén de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

Sin embargo, Pena –quien también es representante de la empresa– explicó que un trabajador denunció que fue golpeado por otro en la puerta de un local cliente. “La empresa realiza la investigación administrativa que corresponde con los elementos que tiene. El chofer manifiesta que no le pegó y el peón y cliente manifiestan que no vieron que el chofer le haya pegado”, explicó Pena.

“Por tanto, la empresa da por culminada la investigación. No existe ningún elemento que pueda demostrar la veracidad de los dichos del trabajador”, dijo Pena y agregó que la empresa propuso el cambio de reparto al trabajador para que en caso de una mala relación con el chofer a cargo, pueda trabajar a cargo de otro.

Luego de la denuncia por parte de la FTIL y la adopción de medidas de paro, la empresa solicitó que se trate el tema en el ámbito del MTSS, porque lo considera un “abuso sindical”. “Desde el sindicato nadie se comunicó con la empresa”, dijo Pena y agregó que se aguarda por una reunión en el MTSS para discutir la propuesta de Clafer.

Por otra parte, si bien Labruna sostuvo que se trata de un paro que no estuvo vinculado al conflicto de Conaprole, se espera que la empresa también intervenga ya que Clafer es la principal distribuidora de los productos de la marca.