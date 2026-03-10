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Noticias de Conaprole en El País Uruguay

Gabriel Valdés

Entrevista a CEO de Conaprole: ecos del conflicto, Medio Oriente, "invertir para sobrevivir" y analiza bebidas vegetales

Fabián Tiscornia
Exclusivo suscriptores
10/03/2026, 04:00
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Por Fabián Tiscornia y Antonella Aguinaga
Gabriel Valdés

"Preocupa" en Uruguay denuncia de dumping en venta de leche en polvo a Brasil: "nos deja las manos atadas" dice Conaprole

Fabián Tiscornia
Exclusivo suscriptores
09/03/2026, 03:15
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Por Fabián Tiscornia y Antonella Aguinaga
Tambo en Florida

De la madrugada en el tambo a los altos sueldos de planta: la historia atrás del eterno conflicto en Conaprole

Karen Parentelli
Exclusivo suscriptores
02/03/2026, 03:30
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Por Karen Parentelli
Conflicto en Conaprole.jpeg

Sindicato de Conaprole levanta medidas luego de que la empresa aceptara propuesta del gobierno

El País
Noticias
26/02/2026, 21:02
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Por El País y Antonella Aguinaga
Faltantes de Conaprole.

Conflicto en el sector lácteo: distribuidores evalúan envíos a seguro de paro masivos y cierres parciales

Antonella Aguinaga
Noticias
26/02/2026, 03:30
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Por Antonella Aguinaga
Conflicto en Conaprole.jpeg

Conaprole pide por "plena paz laboral", regímenes de trabajo y "oportunidades genuinas de generación de empleo"

El País
Noticias
26/02/2026, 03:30
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Por El País y Antonella Aguinaga
Conaprole.jpeg

Conflicto en Conaprole: empresa aceptó la propuesta del gobierno pero con condiciones, ¿qué dijo?

El País
Noticias
25/02/2026, 18:19
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Por El País y Antonella Aguinaga
Planta Conaprole en Montevideo

Conflicto en Conaprole: la empresa denuncia "faltantes importantes y pérdidas cuantiosas" de productos

El País
Noticias
21/02/2026, 03:35
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Por El País y Antonella Aguinaga
Planta Conaprole en Montevideo

Conaprole discutirá propuesta de gobierno en asamblea de productores y asegura "pérdidas cuantiosas"

El País
Noticias
20/02/2026, 13:22
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Por El País y Antonella Aguinaga
Complejo industrial Montevideo de Conaprole.

El sindicato de Conaprole aprobó la propuesta del gobierno, levanta las medidas y espera por respuesta de la cooperativa

El País
Noticias
19/02/2026, 18:46
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Por El País y Antonella Aguinaga
Planta 14 de Rivera.

Cierre de Conaprole en Rivera: los motivos de la empresa y los pasos que dará el sindicato

El País
Noticias
12/02/2026, 04:00
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Por El País y Antonella Aguinaga
Conaprole

Sindicato de Conaprole anuncia medidas en todas las plantas y productores reclaman reunión con Orsi

Antonella Aguinaga
Noticias
06/11/2025, 03:51
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Por Antonella Aguinaga
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