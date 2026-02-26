Conaprole pide por "plena paz laboral", regímenes de trabajo y "oportunidades genuinas de generación de empleo"

El conflicto en Conaprole convoca de forma cada vez más frecuente a reuniones entre el directorio y productores. La empresa se reunió con la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) en la Asamblea de los 29 ayer para discutir sobre la situación de la cooperativa. El directorio de Conaprole manifestó su disposición a aceptar la propuesta de acercamiento planteada por el gobierno para destrabar el conflicto, pero con condiciones de “paz laboral absoluta”. Según productores, la conflictividad hizo que las ventas locales disminuyeran un 25% y solicitaron al Poder Ejecutivo “igualdad para todas las partes”.

“El colectivo decidió solicitar al Poder Ejecutivo que asuma la responsabilidad que le compete en garantizar relaciones laborales sanas y justas para todos los actores de la cadena láctea vinculados a la cooperativa”, señaló el directorio de Conaprole en un comunicado.

“El promedio (salarial) de un trabajador de Conaprole son más de $ 100.000 y les puedo asegurar que a nivel de los productores, el 75% de ellos no ganan esa cifra. Entonces me parece que cuando hablamos de igualdad hay que hablar de igualdad para todos”, dijo el presidente de la ANPL, Álvaro Quintans, luego del encuentro.

“La Asamblea encomendó al directorio la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar el mejor precio de la leche a los productores, sobre la base de relaciones laborales adecuadas y modernas que aseguren la productividad y competitividad de Conaprole y de toda la cadena láctea vinculada a la cooperativa”, sostuvo Conaprole en el comunicado y “resolvió no participar o interrumpir de inmediato el diálogo si se adoptan nuevas medidas de conflicto que alteren la necesaria paz laboral”.

Asamblea de los 29. Foto: Leonardo Mainé.

Pese a que según la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) el trabajo en las plantas se desarrolla con normalidad, la empresa insistió que las medidas sindicales continúan presentes. Por este motivo, “reafirmó la necesidad de retomar con urgencia una operativa mínima razonable, solicitando el levantamiento inmediato de las medidas sindicales”.

Las condiciones

La empresa “manifestó su disposición a aceptar la propuesta recibida, en tanto se garanticen condiciones claras y sostenibles” y puntualizó tres condiciones que considera necesarias para participar de las instancias propuestas por el MTSS.

La primera condición solicitada por Conaprole es la “plena paz laboral” con “ausencia total” de medidas sindicales.

Por otra parte, la empresa sostiene que participará de los ámbitos de discusión mientras se respeten los regímenes de trabajo que “aseguren los volúmenes de producción necesarios para el normal abastecimiento de la demanda, sin afectar el precio de la leche al productor”.

Mientras que en una tercera condición, Conaprole solicitó la “incorporación en la agenda de temas relevantes para todas las partes, como la zafra 2026–2027, evitando la reiteración de situaciones ocurridas durante la zafra 2025–2026 y promoviendo oportunidades genuinas de generación de empleo”.

Pérdidas

El presidente de la ANPL dijo que las ventas de productos a nivel local cayeron un 25%. “Hoy vemos una desigualdad con pérdidas millonarias en la cooperativa”, dijo aunque no especificó la cifra. “Nosotros también le estamos pidiendo al gobierno que tome acciones de relaciones laborales justas que nos parece que son muy importantes y nosotros”, dijo Quintans.

Asamblea de los 29. Foto: Leonardo Mainé.

Los productores reclaman la pérdida de materia prima y de productos terminados que se generó durante el conflicto, e “instó al Directorio a retirarse de cualquier mesa de negociación si tales circunstancias volvieran a repetirse”.

En ese sentido, Quintans recordó que en febrero, los tamberos se vieron obligados a tirar 10.000 litros de la chocolatada Lactolate y lamentó el cierre de 150 tambos durante el último año. Por su parte, el sindicato salió al cruce y sostuvo en un comunicado que la pérdida de Lactolate “es falsa”. Los trabajadores aseguraron que el producto fue envasado y cargado a un camión cisterna interplanta desde el Complejo Industrial Montevideo (CIM) hasta Cerealin (empresa colateral de Conaprole), “según consta en los registros”.

Otra de las mayores preocupaciones del directorio de la empresa y sus productores es la pérdida de clientes extranjeros. El 80% de la producción de la cooperativa está destinada al mercado internacional, aunque debido al conflicto, el presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, aseguró que la láctea perdió un cliente chino a quien no pudo venderle manteca.

“(Los productores están) cansados de la conflictividad permanente y de pérdidas permanentes, y acá es claro, todas las pérdidas que genera desde el año pasado lo pagamos los productores. Acá a nivel de salario de los trabajadores nunca se pierde”, dijo Quintans.