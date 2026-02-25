La cervecera AmBev vuelve a recurrir al cierre temporal de una de sus plantas en Uruguay ante problemas de competitividad

El departamento de Paysandú atraviesa una situación cada vez más compleja en materia de empleo luego de que la AmBev-Cympay (del grupo multinacional homónimo) anunciara el cierre temporal de la planta industrial de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay). La paralización de las actividades será durante marzo y abril de este año y según los trabajadores está la amenaza del cierre definitivo.

La medida alcanzará al 90% de la plantilla en Paysandú, según informó el diario local El Telégrafo. Serían unos 100 trabajadores de un total de 120, indicó a El País el presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), Eduardo Alza.

Precisamente, la compañía se encarga de producir la marca de cerveza Norteña y también malta.

Según Alza la respuesta por parte de la empresa ante un posible cierre definitivo fue “liviana”, por lo que los trabajadores no descartan que este año detenga sus actividades por completo. “Si no hay cambios drásticos en la gestión de esta unidad, vamos a un cierre directo”, dijo.

Por su parte, Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) -subsidiaria de AmBev en Uruguay- dijo en un comunicado que el motivo del cierre es que “el negocio de malterías se enfrenta a un escenario desafiante por los altos costos de producción y logística, por un tipo de cambio a la baja que desalienta las exportaciones y por una caída en la demanda regional de malta”.

La falta de competitividad es una problemática que amenaza a varios sectores de actividad y el principal motivo que le adjudican las empresas a sus decisiones de cierre y reestructuraciones. El caso de AmBev no fue la excepción ya que en el comunicado, FNC aseguró: “Ante un escenario de pérdida de competitividad debido a los altos costos de producción y a la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación, Ambev-Cympay realizará un paro de dos meses en la producción de Maltería Paysandú, con el consiguiente envío a seguro de paro de sus colaboradores”.

Sobrestock

En 2025 Brasil se ubicó como segundo destino principal de las exportaciones uruguayas con un total de ventas por unos US$ 1.964 millones, lo que implicó una caída cercana al 15% respecto al 2024, según el informe de comercio exterior del instituto Uruguay XXI. La malta se ubicó en tercer lugar entre los productos más exportados a Brasil con una participación de 11%.

Si bien esta caída se explica por una menor colocación de varios productos, hace ya algunos años el país vecino registra una importante baja en el consumo de bebidas alcohólicas, lo que generó una acumulación de stock. Por este motivo, según relató Alza, la gerencia de la empresa convocó el lunes a una reunión “grave y urgente” en la que notificaron al gremio el cese temporal de sus actividades en Paysandú y en función del comportamiento del mercado brasileño, se podría mantener cerrada otros dos meses.

Los cierres temporales de la cervecera son una situación que se repite. En mayo de 2024 FNC anunció el cierre temporal de su planta en Minas debido a altos costos, competencia de importadores y alta capacidad ociosa. Tras negociaciones con el gobierno, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) logró llegar a un acuerdo y la planta se reabrió en agosto de ese año.

Movilizacion de la Federacion de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, en protesta por el cierre de la planta de la Fabrica Nacionales de Cerveza en Minas. Foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Alza señaló que en el caso de que la planta se reabriera en junio de este año, la situación se perfila hacia un escenario de similares características en 2027 con cierres temporales. Sin embargo, el dirigente sindical aseguró que no se tomarán medidas de paro.

El presidente del SOEN dijo que van a pedir reuniones con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona tal como se hizo en 2024 con los ministros de la anterior administración (Mario Arizti por Trabajo y Elisa Facio por Industria).

Los trabajadores de la planta mantuvieron diálogos con diputados de Paysandú y el intendente del departamento, Nicolás Olivera. El dirigente también adelantó que este jueves se realizará un plenario del SOEN, mientras que el siguiente se convocará a una mesa con la participación de la FOEB.

Por otra parte, Alza también sostuvo que la empresa manifestó hace algunos meses que desde hace dos años “no ganan lo que se proyecta” pese a que recordó que en 2024 se realizaron importantes inversiones en maquinaria. Con motivo de la parada, la empresa habría manifestado que para este año se proyecta una producción total de 70.000 toneladas, según comentó Alza.

La empresa

Fundada en 1998 tras la fusión entre las cervecerías Brahma y Antártica, AmBev se convirtió en el principal consorcio cervecero de América Latina tras adquirir FNC en Uruguay –que posee el 70% del mercado local– y Quilmes en Argentina en 2004. Los movimientos de AmBev en el mercado regional no terminaron allí porque un año más tarde, se fusionó con la multinacional Interbrew, y en 2008 se unió con la estadounidense Anheuser-Busch, lo que dio nacimiento a Anheuser-Busch InBev (AB Inbev), la mayor cervecera del mundo.

Botellas de cerveza vacía. Foto: Pixabay

En Uruguay AmBev cuenta con dos plantas ubicadas en Paysandú y Nueva Palmira (Colonia). Esta última cuenta con unos 100 trabajadores y ambas plantas cuentan con una producción cercana a las 130.000 toneladas anuales de malta cada una que se dedica en su totalidad a la exportación del producto al nordeste de Brasil.

El presidente de SOEN aseguró que los sectores de expedición y laboratorio en la planta sanducera continuarán funcionando ya que cuenta con reservas de malta acopiada (cebada germinada, secada y almacenada).

Además de producir las marcas de cerveza de FNC que incluyen Norteña, Patricia, Pilsen y Zillertal, AmBev envasa Stella Artois y distribuye otras marcas como Brahma, Budweiser, Corona y la línea de refrescos Pepsi y energizantes Gatorade. Ambev tiene operaciones en 18 países entre los que se destacan en la región Brasil, Canadá, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Guatemala.