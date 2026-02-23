Venta de vehículos eléctricos se cuadruplicó en enero de 2026, ¿cuáles fueron las unidades que marcaron este crecimiento?

Los vehículos eléctricos continúan afianzándose en el mercado automotor uruguayo y las ventas en el mes pasado casi se cuadruplicaron. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU) en enero de este año presentaron un crecimiento de 286,51% con 1.662 unidades vendidas en comparación con el mismo mes de 2025, cuando las ventas alcanzaron los 430 vehículos.

En enero se vendieron 5.505 unidades en general, un 26,8% más que en el mismo mes del año pasado y, de ese total, más de la quinta parte (21,10%) fueron eléctricos.

De acuerdo con la información divulgada por ACAU, todas las categorías de vehículos eléctricos tuvieron un crecimiento interanual a excepcion de los camiones, aunque el más significativo se registró en los automóviles de pasajeros. Estos vehículos alcanzaron un total de 1.578 unidades vendidas en enero de 2025 (692 autos y 886 SUV), lo que representó un crecimiento de 293,51% frente al mismo mes de 2024, cuando se habían comercializado 401 unidades (172 autos y 229 SUV).

Los vehículos utilitarios eléctricos también tuvieron un incremento de 237,5% interanual con un total de 81 unidades vendidas en enero de este año en comparación con las 24 comercializadas el mismo mes del 2025. Por su parte, la venta de minibuses registró una sola unidad comercializada el mes pasado, mientras el año anterior las ventas de esta categoría fueron nulas.

Sin embargo, la categoría de camiones eléctricos fue la única que tuvo una baja interanual. Este año se comercializaron dos unidades, mientras que en enero de 2025 los camiones eléctricos alcanzaron cinco ventas.

Enero 2026

La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay comenzó 2026 con buen nivel, tras el año récord que tuvo en 2025. En enero se vendieron 5.505 unidades, un 26,8% más que en igual mes del año pasado, según ACAU.

Vehículo eléctrico Canva

Al mirar por segmentos de automotores, los automóviles de pasajeros alcanzaron un total de 3.771 unidades vendidas en enero (1.563 autos y 2.208 SUV), un aumento de 37,2% frente a igual mes de 2025, cuando se habían comercializado 2.748 unidades (1.407 autos y 1.341 SUV).

El impulso en este segmento estuvo dado por las ventas de SUV que se incrementaron 64,7% en enero frente al mismo mes de 2025, mientras que las de autos se incrementaron 11,1%. Esta suba importante de los SUV se dio particularmente por los autos de este tipo eléctricos.

Mercado total 2025

La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay marcó otro año histórico en 2025 con un crecimiento de 8,4% respecto al año anterior y totalizó 71.442 unidades vendidas. Este incremento estuvo impulsado por el bajo valor del dólar cayó 11,4% "punta a punta" lo que hace bajar el precio de los vehículos medidos en pesos y los salarios mostraron un incremento del poder de compra de 1,95% en 12 meses a noviembre.

Al mirar por segmentos, los automóviles de pasajeros alcanzaron un total de 48.588 unidades vendidas en 2024 (24.900 autos y 23.688 SUV), un aumento de 15,22% frente a 2024, cuando se habían comercializado 42.168 unidades (25.596 autos y 16.572 SUV).

Solo en diciembre se comercializaron 4.761 automóviles de pasajeros (2.127 autos y 2.634 SUV), un 3,4% más que en el mismo mes de 2024 cuando habían sido 4.605 (2.586 autos y 2.019 SUV).

Por otra parte, si se toma en cuenta todas las categorías, las marcas más vendidas de vehículos 0 kilómetro en Uruguay en 2025 fueron: Fiat (9.102 unidades), Chevrolet (7.855), BYD (7.275), Volkswagen (6.348) y Renault (6.084). Respecto a 2024, Fiat le arrebató el primer lugar a Chevrolet, mientras que BYD (con el fuerte impulso de los eléctricos) pasó de no estar en el top 5 al tercer lugar.

Al discriminar por segmento, en automóviles las marcas más vendidas en 2025 fueron: Chevrolet (3.418 unidades, mantuvo el liderazgo), Suzuki (3.173), Hyundai (3.123), luego BYD (3.025) y Renault (2.245).