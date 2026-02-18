El récord de venta de vehículos 0 kilómetro pone presión en los usados: ¿qué pasa y qué estrategias se siguen?

El 2025 dejó un escenario dual para el sector automotor. Mientras el mercado de cero kilómetro volvió a marcar un récord histórico, el segmento de vehículos usados enfrentó mayores desafíos derivados del rápido avance tecnológico y de los cambios en la toma de decisiones de los consumidores.

Así lo señaló Natalia Albanese, directora comercial de Car One, quien definió al año pasado como “bastante desafiante” en lo que respecta específicamente a usados, debido a que “las condiciones del mercado variaron bastante”.

Según explicó, el fuerte impulso en cero kilómetro estuvo vinculado a la irrupción y consolidación de nuevas tecnologías, particularmente en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. “El 2025 fue un año récord en el mercado de cero kilómetro”, afirmó. El volumen alcanzó aproximadamente las 71.442 unidades, superando ampliamente al registro de 2024, que había rondado las 65.909 unidades y ya había sido récord en su momento.

Ese dinamismo en los 0 km impactó en el mercado de usados. Albanese sostuvo que la aceleración tecnológica modificó variables que antes eran más simples y lineales. “Antes se podría decir que la ecuación era más lineal. Era un vehículo usado con tantos años, con tantos kilómetros, y no tenías que tener en cuenta muchas cosas más. Hoy por hoy a esas variables les impacta también esto de las nuevas tecnologías”, explicó.

Cargador de vehículo eléctrico. Foto: Shutterstock.

La constante entrada de nuevas marcas, productos y avances técnicos genera un ritmo de renovación más veloz y, en consecuencia, introduce incertidumbre en la valorización de los vehículos usados. “Hay como cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cómo se van a valorizar los autos, teniendo en cuenta estos cambios rápidos”, indicó.

En ese contexto, uno de los principales desafíos para Car One fue mantener un stock lo más óptimo posible. La estrategia elegida fue apuntar a la rotación. “La clave está en contar con un stock de vehículos usados lo más óptimo posible. Y eso lo logramos apuntando a la rotación. Esto quiere decir: compro un vehículo y lo vendo enseguida”, detalló.

Pese al escenario desafiante, la empresa logró cerrar el año con resultados positivos en usados. “Nuestra venta de usados del 2025 no se vio tan afectada. Cerramos el año con un pequeño crecimiento de volumen, un 5% más o menos”, afirmó.

Autos nuevos. ROMEO GACAD - AFP - AFP/AFP

No obstante, reconoció que el panorama general del segmento fue más exigente. “Sabemos, por sondear y por tener contacto con otras reventas o concesionarios que venden vehículos usados, que el vehículo usado está siendo mucho más difícil”, sostuvo.

Expansión en 0 km

En paralelo al trabajo en usados, Albanese señaló que avanzan con un nuevo proyecto vinculado al segmento de cero kilómetro. Se trata de un salón del automóvil permanente que se instalará en la zona del World Trade Center, en Pocitos.

“Va a ser algo más chico que Car One. Va a ser solo para autos y vamos a mostrar todas nuestras marcas con todas las tecnologías”, adelantó la ejecutiva. El espacio estará especialmente vinculado a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. El objetivo es que el proyecto esté operativo dentro del primer semestre del año.