La oferta de autos eléctricos crece en Uruguay con modelos urbanos y compactos para el uso cotidiano

Hatchbacks y SUV eléctricos comienzan a ganar espacio en el mercado automotor uruguayo, ampliando la oferta disponible para distintos perfiles de usuarios. Con propuestas orientadas tanto al uso urbano como a trayectos más largos, la eficiencia energética y la tecnología vuelven a ser pilares centrales en esta etapa de transición.

En este escenario, distintos representantes e importadores suman modelos 100 % eléctricos que apuntan a públicos diversos, desde quienes buscan su primer vehículo eléctrico hasta quienes priorizan autonomía, diseño o performance. Las propuestas de Fiancar, Eximar, Kia y Carper reflejan cómo la movilidad eléctrica continúa diversificándose en el país, con modelos que ya se encuentran disponibles en Uruguay.

Lynk & Co amplía su gama eléctrica en Uruguay con la llegada de la nueva versión Lynk & Co 02 Pro 1 / 3: Lynk & Co 02 (Foto: cortesía Fiancar) 2 / 3: Lynk & Co 02 (Foto: cortesía Fiancar) 3 / 3: Lynk & Co 02 (Foto: cortesía Fiancar) El Lynk & Co 02, de la mano de Grupo Fiancar, se posiciona en el mercado uruguayo con la incorporación de la nueva versión Pro, que se suma a la variante Halo y amplía la gama del SUV 100 % eléctrico de la marca. Desarrollado bajo una identidad de diseño escandinavo, el modelo se distingue por sus líneas limpias, proporciones equilibradas y una estética moderna con posicionamiento premium. En términos de rendimiento, el Lynk & Co 02 está equipado con una batería de 66 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 435 km según el ciclo WLTP. Se trata de una alternativa versátil, adecuada tanto para el uso diario en ciudad como para rutas. El interior refuerza su enfoque en confort y tecnología, con tapizados en cuero, conectividad mediante Apple CarPlay y Android Auto, y un sistema de audio premium Harman Kardon con 14 parlantes. En materia de seguridad, incorpora siete airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción (Adas).

Geely EX2: Un hatchback eléctrico urbano con respaldo global

1 / 3: Geely EX2 (Foto: cortesía Fiancar) 2 / 3: Geely EX2 (Foto: cortesía Fiancar) 3 / 3: Geely EX2 (Foto: cortesía Fiancar)

Geely amplía su oferta eléctrica en Uruguay con el Geely EX2, un hatchback urbano 100 % eléctrico que llega, también junto a Grupo Fiancar, en versiones Pro y Max. Con un diseño moderno, dimensiones compactas y un interior muy espacioso, el modelo está pensado para la movilidad diaria, combinando practicidad, eficiencia y una propuesta accesible dentro del segmento.

A nivel mecánico, el Geely EX2 ofrece una autonomía de hasta 395 km según el ciclo NEDC, siendo así una solución eficiente para el uso urbano.

En cuanto a equipamiento, incorpora seis airbags, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y sistemas orientados a la seguridad y el confort. La versión Max suma cargador inalámbrico, control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y alerta de salida de carril, elevando el nivel de asistencia al conductor.

A nivel internacional, el Geely EX2 se ha consolidado como un verdadero referente del segmento B eléctrico: fue el modelo más vendido en el mercado chino entre enero y septiembre de 2025.

Un hatchback eléctrico que combina agilidad urbana y respuesta deportiva 1 / 3: MG4 (Foto: cortesía Eximar) 2 / 3: MG4 (Foto: cortesía Eximar) 3 / 3: MG4 (Foto: cortesía Eximar) Eximar presenta el MG4, un hatchback 100 % eléctrico orientado a usuarios urbanos y a quienes buscan dar el paso hacia la movilidad eléctrica. Con un diseño moderno y deportivo, se presenta como una alternativa silenciosa, ágil y pensada para la ciudad, con un enfoque claro en la experiencia de manejo. Uno de sus diferenciales es la tracción trasera, que aporta un comportamiento dinámico más deportivo. Además, todas sus versiones incorporan la función One Pedal, que permite conducir utilizando principalmente el acelerador, optimizando la eficiencia y el confort en entornos urbanos. La gama incluye versiones con autonomías que van desde los 350 km hasta los 520 km según el ciclo WLTP, además de una variante XPower orientada a la performance, con 430 CV, tracción integral y aceleración destacada. Las opciones de carga rápida permiten recuperar gran parte de la batería en tiempos reducidos.



Autonomía extendida y reconocimiento internacional

Kia EV3

El Kia EV3 llega al mercado uruguayo como uno de los modelos eléctricos más destacados del segmento a nivel mundial, tras haber sido distinguido como “Auto del Año” en el Salón del Automóvil de New York de 2025.

Uno de sus principales atributos es la autonomía, que alcanza hasta 605 km gracias a sus opciones de batería de 58,3 kWh y 81,4 kWh. Esta capacidad lo convierte en una propuesta pensada no solo para el uso urbano, sino también para viajes largos, brindando mayor confianza a quienes se inician en la movilidad eléctrica.

El EV3 suma tecnología avanzada en gestión de energía, sistemas de asistencia y conectividad, junto a una propuesta de diseño alineada con la filosofía “Opposites United” de la marca. Su combinación de eficiencia, equipamiento y respaldo refuerza su lugar dentro del nuevo escenario eléctrico en Uruguay.