Mundial 2030: Uruguay tiene su cupo, pero jugará las Eliminatorias para clasificar a un torneo ante europeos

El Mundial 2026 ya entró en su recta final y de reojo ya empieza a aparecer en el horizonte el Mundial 2030 que será muy especial por distintos aspectos. Uno de ellos es porque celebrará los 100 años de la Copa del Mundo y el otro porque —al menos— uno de los partidos inaugurales se jugará en Uruguay, con todo lo que eso representa para el certamen que cada cuatro años organiza la FIFA.

Sabido es que las selecciones anfitrionas no juegan las Eliminatorias ya que así ocurrió a lo largo de la historia, asegurando su cupo en la competencia que organiza su nación, pero sin descuidar el rodaje disputando amistosos, torneos no oficiales o incluso disputando certámenes en otras confederaciones.

La excepción será el Mundial 2030 porque según confirmó Ovación en diálogo con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Uruguay, Argentina y Paraguay sí van a disputar las Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo más allá de que ya tengan su lugar confirmado en el certamen.

Dicha posibilidad la instaló Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que estableció: "Estas Eliminatorias van a tener 3.5 cupos y nosotros tres ya estamos clasificados, pero todos las vamos a jugar".

¿Cuál es el sentido de que Uruguay, Argentina y Paraguay la disputen? Por un lado el hecho de no perder ritmo, más allá de las fechas FIFA que incluyan amistosos y por el otro, teniendo en cuenta que las Eliminatorias otorgarán un cupo para un certamen a disputarse con selección de Europa.

Harrison, en diálogo con el programa La Gran Jugada (Radio Rock & Pop), manifestó: "Todos vamos a jugar las Eliminatorias por una posición para un futuro torneo que se va a jugar contra los europeos". La posición en la que finalice cada selección en las Eliminatorias será la que definirá el rival europeo al que enfrentará y también el premio económico que reciba. "Hay un factor económico muy importante en estas Eliminatorias", subrayó.

A su vez, se estableció que aún no se maneja fecha para la disputa de dicha competencia por lo que se desconoce si se jugaría antes o después de la propia Copa del Mundo que también tendrá clasificados directamente a España, Portugal y Marruecos, las otras tres sedes que tendrá la competencia donde la selección campeona de 2026 defenderá su corona.