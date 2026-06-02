Se creó comisión para el Mundial 2030: cómo está armada y la idea de AUF que “gana adeptos” y favorece a Uruguay

Uruguay trabaja pensando en lo que será el Mundial 2030 que contará, hasta el momento, con el partido inaugural en el Estadio Centenario. Esto por los 100 años de la primera Copa del Mundo, que se llevó a cabo en Montevideo y ganó la Celeste. Por eso, autoridades de la Intendencia de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del Poder Ejecutivo se reunieron con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para crear una comisión que trabaje “en supervisar todo lo que será el Mundial 2030”, afirmó el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

La Comisión controlará “las obras y actividades vinculadas al Estadio Centenario”, detalló Bergara en rueda de prensa tras reunión en Torre Ejecutiva. “Tenemos que abordarlas con tiempo suficiente porque sabemos lo que lleva estos compromisos que vamos a asumir, que implican que lleguemos en tiempo para que Uruguay disfrute de los partidos del Mundial”, añadió.

Mario Bergara en Torre Ejecutiva. Foto: Darwin Borrelli.

Bergara comentó cómo estará compuesta la Comisión: “Con delegados y representante de Presidencia y Fernando Lorenzo va a ser quien coordine como delegado de presidencia, delegados de la IMM y la AUF. Por la IMM van a estar Miguel Brechner y Marcio Mañana”.

Uno de los puntos que se le consultó a Bergara fue cómo se financiarán las obras que exige FIFA para que el Estadio Centenario reciba el partido inaugural de la Copa del Mundo en 2030. “Eso es parte de la Comisión; se va a instalar y en primer lugar será determinar el alcance del proyecto y en segundo son las alternativas que se pueden manejar. Se van a recibir las distintas ideas de los inversores que se han acercado de forma más informal, pero a partir de ahora hay que hacerlo más formal para ayudar a definir el alcance del proyecto”.

“Gana adeptos”

Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Foto: Darwin Borrelli.

Desde un primer momento la AUF se puso la idea de poder extender a 64 países la cantidad de selecciones para la Copa del Mundo de 20230 y así Uruguay recibirá más de un partido. Esto fue planteado en marzo de 2025 en el seno del Consejo de FIFA para que “sea la fiesta de los 100 años”, esgrimió Ignacio Alonso, presidente de la casa madre del fútbol uruguayo.

Más de un año de que se planteó esta propuesta y Alonso aseguró que la idea “está recibiendo más adeptos”. “Creo que hoy es una realidad mucho más cercana”, añadió.

La participación del Poder Ejecutivo

Fernando Lorenzo también tomó la palabra y destacó que la participación del Poder Ejecutivo “va a involucrar diversos estamentos del gobierno, en particular en la comisión que se está creando hoy y va a participar la Secretaría Nacional del Deporte”.

“Por las características del esfuerzo que hay que realizar estará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República, el de Economía y Finanzas; es una instancia que invoca a distintas áreas del gobierno y por lo tanto van a ser parte de este proceso”, remarcó.