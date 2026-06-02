Sanciones: tres partidos para Lodeiro sin apelación, cuatro para Santiago Viera por "injurias" y multa a Nacional

Se conocieron las sanciones de la Comisión Disciplinaria de Primera División, entre ellas la de Nicolás Lodeiro por su comportamiento durante el encuentro Nacional-Albion en la segunda fecha del Intermedio, que en el informe pasado había quedado en condición de "se instruye".

Finalmente, el mediocampista tricolor fue penalizado con tres partidos (ya cumplió uno ante Deportivo Maldonado) y no podrá apelar ya que es reincidente. Cabe recordar que el futbolista ya vio la roja en el partido ante Danubio, por la fecha 13 del Apertura, instancia por la que fue sancionado con dos encuentros.

El albo también recibió una multa de 15 UR ($28.760) por responsabilidad objetiva de los clubes tras cánticos de la tribuna.

Peor que la del exjugador de la selección fue la sanción impuesta a Santiago Viera, mediocampista de Progreso, a quien se le impuso una pena de cuatro partidos por "injurias y desobediencias" por su accionar en el juego de la segunda fecha del Intermedio, cuando fue expulsado en el final del cruce con Montevideo City Torque. Cumplió el primero este sábado, al no ser de la partida en la victoria ante la Franja.

Santiago Viera en el partido entre Danbubio y Progreso en Jardines del Hipódromo. Foto: Progreso.

Gianni Rodríguez, de Cerro, y Renzo Rabino, de Juventud de Las Piedras, fueron suspendidos por dos partidos, ambos por "puntapié inicial".

Álvaro López, expulsado sobre el final del encuentro entre Albion y Torque, deberá cumplir la sanción automática.

Por último, se advirtió a Danubio y Progreso por accionar de sus parcialidades.