Tras la derrota de Peñarol con Central Español mirá cómo quedaron las tablas del Intermedio, Anual y Descenso

El Torneo Intermedio cerró este lunes su tercera fecha con el resonante triunfo de Central Español como visitante y en el Estadio Campeón del Siglo frente a Peñarol por 1 a 0, resultado que no hizo más que acrecentar el muy mal momento deportivo del aurinegro.

Es que luego de haber quedado eliminado de toda competencia internacional, el equipo de Diego Aguirre solo tiene un objetivo en lo que resta del 2026 y es la obtención de la Liga AUF Uruguaya.

Y para eso, este lunes tenía la gran chance de sumar de a tres para quedar como único puntero de la Serie A del Torneo Intermedio, subirse a la cima de la Tabla Anual junto a Racing y Deportivo Maldonado y sacarle ocho puntos de ventaja a Nacional en la acumulada.

Pero nada de eso pasó porque el Mirasol tuvo una muy mala presentación en su escenario, terminó jugando con nueve por las expulsiones de Lucas Ferreira y Eric Remedi, además vio la roja Matías Arezo estando en el banco de suplentes, y perdió 1-0 con el palermitano, que en los descuentos llegó al tanto de la victoria con un golazo de Lucas Pino.

La jornada del lunes había tenido en la tarde el triunfo de Liverpool por 1 a 0 como visitante frente a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida con un gol de Lucas Acosta a los 22 minutos.

Lucas Acosta y Leandro Suhr en el partido entre Liverpool y Boston River por el Intermedio. Foto: Boston River

La tercera fecha del Torneo Intermedio había comenzado el viernes con la victoria de Cerro Largo 2-0 frente a Cerro para quedar como líder de la Serie A junto a Central Español y Peñarol, mientras que el sábado, Racing empató sin goles con Defensor Sporting y Progreso consiguió un importantísimo triunfo de visita en Jardines del Hipódromo frente a Danubio por 2 a 1 y de atrás.

Ya en la jornada del domingo, el Montevideo City Torque derrotó por 2 a 1 a Albion jugando como visitante en el Estadio Luis Franzini, al tiempo que Wanderers goleó en el Parque Artigas de Las Piedras a Juventud por 5 a 2.

La jornada del domingo se cerró en el Campus Municipal Domingo Burgueño Miguel, donde Deportivo Maldonado dio la nota y goleó 3-0 a Nacional con goles de Christian Tabó, Facundo Tealde y Gonzalo Larrazábal en la segunda parte del encuentro.

Con esa gran victoria, el equipo fernandino quedó como único puntero de la Serie B del Torneo Intermedio, mientras que el Tricolor pasó a ser escolta junto al Montevideo City Torque.

La tabla de la Serie A del Torneo Intermedio

La tabla de la Serie B del Torneo Intermedio

Así quedó la Tabla Anual