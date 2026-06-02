Los cuatro puestos que busca reforzar Nacional y la consulta por un defensa uruguayo en Europa que no llegará

Falta solo un partido para que Nacional cierre el semestre. Con altibajos que lo llevaron a quedar eliminado de Copa Libertadores, pero avanzar a Sudamericana, así como estar lejos en la Tabla Anual, pero peleando su serie del Intermedio, Jorge Bava apunta a trabajar con el plantel de cara a la segunda parte del año.

En relación al mercado de pases, la expectativa en la interna del club es reforzar la nómina con cuatro puestos importantes: un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central de características defensivas y un extremo.

Uno de los nombres al que Nacional apuntó es Leandro Cabrera. El Lele, surgido en Defensor Sporting, lleva una extensa carrera en el fútbol europeo al que arribó en 2009 y del que nunca se marchó pasando -sobre todo- por equipos de España, más allá de defender la camiseta del Crotone de Italia.

A sus 34 años, era un nombre que seducía puertas adentro en Nacional y de hecho existieron contactos con el entorno del jugador.

Leandro Cabrera en Espanyol. Foto: @RCDEspanyol

Según pudo saber Ovación el propio Jorge Bava se comunicó hace algunos días con allegados al futbolista para consultar la disponibilidad de su arribo y demostrarle el interés de contar con él de cara al segundo semestre de 2026, incluso el propio vicepresidente del Bolso -Flavio Perchman- hizo lo propio para avanzar en una posible negociación, aunque la posibilidad se terminó descartando y no avanzó.

Es que según confiaron fuentes cercanas al futbolista se agradeció a la institución tricolor por el interés, pero se lo consideró inviable, en primera medida, porque Cabrera tiene contrato con el Espanyol de España hasta junio de 2027 y lo cumplirá.

Ya son cinco años y medio del zaguero en los Pericos donde alcanzó los 245 partidos (con un aporte de 10 goles y seis asistencias) y donde en el la última temporada fue capitán -más allá de partidos en campañas anteriores en las que había portado la cinta-. Es un referente nato y así se ha comportado. Las diferencias económicas entre el fútbol español y el uruguayo también hicieron mella, además de ser una pieza clave en el equipo catalán que jugará por tercera temporada consecutiva en la máxima categoría.

Cabe recordar que en la temporada 2025, Diego Aguirre y Juan Verzeri ya lo habían contactado buscando poder incorporarlo a Peñarol.

Una Directiva con la mira en el mercado

“Tranquila”, así definieron la Directiva que se llevó a cabo ayer, horas después de la dura derrota que sufrió Nacional ante Deportivo Maldonado en el marco de la tercera fecha del Torneo Intermedio.

Precisamente, con la cabeza puesta en mejorar y en posibles refuerzos de cara a la segunda mitad del 2026 es que se dio a conocer que la próxima semana asistirán Sebastián Eguren y Martín Ligüera a la reunión semanal para evaluar cómo viene el mercado de pases en el que hay futbolistas que podrían no continuar en la institución y otros a los que se busca contratar. También se confirmó que habrá asamblea de socios el 7 de julio por la reforma del estatuto pensando en las reformas del GPC.