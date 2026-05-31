Deportivo Maldonado vs. Nacional en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto en directo

El Torneo Intermedio se muda al este del país porque en el Domingo Burgueño Miguel es el turno de que Deportivo Maldonado se enfrente a Nacional (18:30) en el marco de la tercera fecha del certamen.

El partido tiene puntos realmente importantes en juego porque el Depor sabe que con una victoria alcanzará a Racing en lo más alto de la Tabla Anual con lo que eso significa, mientras que el Bolso enfrenta a un rival directo pensando en trepar en la acumulada que hoy lo tiene a ocho puntos de la cima, pero con un encuentro menos que los de Sayago.

Los de Jorge Bava, a su vez, atraviesan una racha positiva de cinco partidos sin perder, con cuatro victorias y un empate, entre todas las competencias disputadas tanto a nivel local como internacional.

Deportivo Maldonado vs. Nacional:

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola, Maximiliano Noble; Christian Tabó, Santiago Ramírez; Renato César. DT: Gabriel Di Noia.

Nacional: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Rodrigo Martínez. DT: Jorge Bava.

Hora: 18:30.

TV: DSports, FLOW, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, TCC, cables del interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Héctor Bergaló y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.