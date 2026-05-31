Deportivo Maldonado vs. Nacional en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto en directo

El Torneo Intermedio se muda al este del país porque en el Domingo Burgueño Miguel es el turno de que Deportivo Maldonado se enfrente a Nacional (18:30) en el marco de la tercera fecha del certamen.
El partido tiene puntos realmente importantes en juego porque el Depor sabe que con una victoria alcanzará a Racing en lo más alto de la Tabla Anual con lo que eso significa, mientras que el Bolso enfrenta a un rival directo pensando en trepar en la acumulada que hoy lo tiene a ocho puntos de la cima, pero con un encuentro menos que los de Sayago.
Los de Jorge Bava, a su vez, atraviesan una racha positiva de cinco partidos sin perder, con cuatro victorias y un empate, entre todas las competencias disputadas tanto a nivel local como internacional.
Deportivo Maldonado vs. Nacional:
Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola, Maximiliano Noble; Christian Tabó, Santiago Ramírez; Renato César. DT: Gabriel Di Noia.
Nacional: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Rodrigo Martínez. DT: Jorge Bava.
Hora: 18:30.
TV: DSports, FLOW, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, TCC, cables del interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.
Estadio: Domingo Burgueño Miguel.
Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Héctor Bergaló y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.
¡El once inicial de Nacional!
Jorge Bava confirmó la alineación de Nacional con la presencia de Ignacio Suárez en el arco y de Rodrigo Martínez en el ataque.
El 11 del Bolso: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan García, Luciano Boggio, Agustín dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Rodrigo Martínez.
📋 Así juega Nacional 🆚 Deportivo Maldonado 🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) May 31, 2026
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¡Así juega Deportivo Maldonado!
El fernandino tiene la oncena confirmada para ir por el triunfo que le permita llegar a la cima de la Tabla Anual.
El 11 del Depor: Diego Segovia; Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola, Maximiliano Noble; Christian Tabó, Renato César, Santiago Ramírez.
👀 𝐗𝐈 inicial para enfrentar a @Nacional #VamosMaldonado🟢🔴 pic.twitter.com/IqoX1Pl7Oh— Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) May 31, 2026
El Bolso está en Maldonado
El plantel de Nacional llegó al Domingo Burgueño Miguel para disputar la tercera fecha del Torneo Intermedio donde visita a Deportivo Maldonado buscando el puntaje perfecto en el segundo torneo corto del certamen.
NACIONAL EN EL CAMPUS 🏟️ pic.twitter.com/EVXpEW1jjl— Nacional (@Nacional) May 31, 2026
Antecedente a favor del Depor, pero historial que le sonríe al Bolso
Por el Torneo Apertura ya se enfrentaron en 2026 y en ese encuentro fue victoria de Deportivo Maldonado por 4-2, aunque Nacional tiene saldo positivo en el historial porque se jugaron 14 encuentros y nueve tuvieron victoria del Bolso: también se registró un empate y cuatro derrotas tricolores.
La nómina de Deportivo Maldonado
Con la experiencia habitual, el plantel fernandino se apronta para enfrentar a Nacional. Hernán Menosse, Juan Manuel Ramos, Renato César, Santiago Ramírez y Christian Tabó son algunos de los destacados de la lista de convocados de Gabriel Di Noia.
📋 Lista de 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 para enfrentar a @Nacional por la tercera del Torneo Intermedio. #VamosMaldonado 🟢🔴 pic.twitter.com/khQLnyzAbL— Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) May 31, 2026
La lista de convocados de Nacional
Luis Mejía ya viajó a defender a Panamá de cara al Mundial, mientras que Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Silvera arrastran lesiones. El colombiano Jhon Guzmán aparece en la nómina a la espera de su debut.
Los convocados para enfrentar a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel ✔️ pic.twitter.com/f175j82VWP— Nacional (@Nacional) May 31, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Maldonado vs. Nacional!
Desde el Domingo Burgueño Miguel, Ovación te trae todos los detalles del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional por la tercera fecha del Torneo Intermedio 2026.