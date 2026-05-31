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Deportivo Maldonado vs. Nacional en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto en directo

El Bolso busca una victoria ante un rival clave porque los fernandinos son escoltas de Racing en la Anual y de hecho, en caso de ganar, los locales pasarán a liderar la acumulada junto a los de Sayago.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
Actualizado:
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La definición de Santiago Ramírez para el gol de Deportivo Maldonado frente a Nacional.
La definición de Santiago Ramírez para el gol de Deportivo Maldonado frente a Nacional.
Foto: Leonardo Mainé.

El Torneo Intermedio se muda al este del país porque en el Domingo Burgueño Miguel es el turno de que Deportivo Maldonado se enfrente a Nacional (18:30) en el marco de la tercera fecha del certamen.

El partido tiene puntos realmente importantes en juego porque el Depor sabe que con una victoria alcanzará a Racing en lo más alto de la Tabla Anual con lo que eso significa, mientras que el Bolso enfrenta a un rival directo pensando en trepar en la acumulada que hoy lo tiene a ocho puntos de la cima, pero con un encuentro menos que los de Sayago.

Los de Jorge Bava, a su vez, atraviesan una racha positiva de cinco partidos sin perder, con cuatro victorias y un empate, entre todas las competencias disputadas tanto a nivel local como internacional.

Deportivo Maldonado vs. Nacional:

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola, Maximiliano Noble; Christian Tabó, Santiago Ramírez; Renato César. DT: Gabriel Di Noia.

Nacional: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Rodrigo Martínez. DT: Jorge Bava.

Hora: 18:30.
TV: DSports, FLOW, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, TCC, cables del interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.
Estadio: Domingo Burgueño Miguel.
Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Héctor Bergaló y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

¡El once inicial de Nacional!

Jorge Bava confirmó la alineación de Nacional con la presencia de Ignacio Suárez en el arco y de Rodrigo Martínez en el ataque.

El 11 del Bolso: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan García, Luciano Boggio, Agustín dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Rodrigo Martínez.

¡Así juega Deportivo Maldonado!

El fernandino tiene la oncena confirmada para ir por el triunfo que le permita llegar a la cima de la Tabla Anual.

El 11 del Depor: Diego Segovia; Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola, Maximiliano Noble; Christian Tabó, Renato César, Santiago Ramírez.

El Bolso está en Maldonado

El plantel de Nacional llegó al Domingo Burgueño Miguel para disputar la tercera fecha del Torneo Intermedio donde visita a Deportivo Maldonado buscando el puntaje perfecto en el segundo torneo corto del certamen.

Antecedente a favor del Depor, pero historial que le sonríe al Bolso

Por el Torneo Apertura ya se enfrentaron en 2026 y en ese encuentro fue victoria de Deportivo Maldonado por 4-2, aunque Nacional tiene saldo positivo en el historial porque se jugaron 14 encuentros y nueve tuvieron victoria del Bolso: también se registró un empate y cuatro derrotas tricolores.

Nicolás "Diente" López celebra el gol que marcó en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Nicolás "Diente" López celebra el gol que marcó en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Foto: Leonardo Mainé.

La nómina de Deportivo Maldonado

Con la experiencia habitual, el plantel fernandino se apronta para enfrentar a Nacional. Hernán Menosse, Juan Manuel Ramos, Renato César, Santiago Ramírez y Christian Tabó son algunos de los destacados de la lista de convocados de Gabriel Di Noia.

La lista de convocados de Nacional

Luis Mejía ya viajó a defender a Panamá de cara al Mundial, mientras que Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Silvera arrastran lesiones. El colombiano Jhon Guzmán aparece en la nómina a la espera de su debut.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Maldonado vs. Nacional!

Desde el Domingo Burgueño Miguel, Ovación te trae todos los detalles del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional por la tercera fecha del Torneo Intermedio 2026.

Hinchas de Deportivo Maldonado en el Campus
Hinchas de Deportivo Maldonado en el Campus.
Foto: Ricardo Figueredo

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