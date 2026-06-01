Un triunfo a lo grande: Deportivo Maldonado acrecentó la crisis de Nacional y es líder de la Tabla Anual

Al grande no lo podés perdonar, porque si errás los goles, luego lo sufrís. Esa frase se escuchó y se leyó en más de una ocasión, pero esta vez la historia fue distinta. El grande, Nacional, metió a Deportivo Maldonado en su arco durante los primeros 45 minutos, provocó grandes atajadas de Diego Segovia y hasta sufrió que la fortuna no estuviera de su lado cuando Maxi Gómez estrelló una pelota en el palo, Juan Ramos la sacó en la línea tras remate de Luciano Boggio y le anularan un gol a Tomás Viera por estar en posición adelantada.

Y los goles que no se hacen de un lado, se sufren en el otro...

Deportivo Maldonado cambió la postura para el segundo tiempo, de hecho la última de la primera parte la tuvo Santiago Ramírez con un remate que amortiguó Ignacio Suárez y luego pegó en el palo.

El ingreso de Santiago Cartagena -precisamente en lugar del Colito, que se retiró sentido- le dio más estabilidad al mediocampo y eso, además, acrecentó todavía más la figura de Maximiliano González, el más destacado del encuentro aguantando en mitad de cancha los ataques del Bolso.

Jorge Bava mandó a la cancha a Nicolás López y el “Diente” le aportó mayor peso ofensivo a Nacional, pero también el Bolso entró en la desesperación de no encontrar el gol, dejó espacios en el fondo y lo pagó muy caro.

Luego de una serie de rebotes dentro del área, Maximiliano Noble limpió la jugada habilitando a Christian Tabó, que se sacó a su rival de arriba y remató al primer palo para vencer a Ignacio Suárez.

Martín Ginzo en la marca de Juan Cruz de los Santos en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Las caras largas volvieron a decir presente en las tribunas del Domingo Burgueño Miguel que eran ocupadas por hinchas del Bolso y lo fueron aún más cuando tres minutos después Facundo Tealde capturó una recuperación perfecta dentro del área rival y remató a colocar para poner el 2-0: baldazo de agua fría.

Con más corazón que ideas, y con los hinchas cada vez más molestos a un costado del campo, Nacional fue en busca de un descuento que no encontró y como si eso fuera poco, sufrió el tercero. Un zapatazo de Gonzalo Larrazabal fue el broche de oro para el equipo local que consiguió otra victoria ante Nacional -la segunda consecutiva como local- y que además le permitió quedar como líder de su zona en el Torneo Intermedio y puntero de la Tabla Anual junto a Racing. El triunfo, a lo grande, fue del Depor.