Peñarol vs. Central Español por el Intermedio: hora y dónde ver un partido clave por la cima de la Tabla Anual

Diego Aguirre tiene respaldo y sigue, es un hecho. Pero tras el fracaso deportivo del primer semestre del año, los objetivos que le quedan a Peñarol pasaron de desafío a obligación: reencontrar la motivación en el ámbito local y salir campeón uruguayo. Y al plantel le urge cambiar el chip porque ese nuevo camino empieza este lunes.

El Carbonero recibe esta noche (20:00 horas) en su Estadio Campeón del Siglo a Central Español por la tercera fecha del Intermedio, con la posibilidad de alcanzar en la cima de la Anual a Racing y Deportivo Maldonado, líderes con 36 puntos cada uno.

Es decir que pese a no conseguir el Apertura ni clasificar a la fase final de ninguna de las copas continentales, el equipo de la Fiera depende de sí mismo para ver el Mundial 2026 en el primer escalón de la Tabla Anual y con una interesante diferencia sobre Nacional.

Enfrente tiene al Palermitano, que ya lo sorprendió en febrero por la segunda fecha del Apertura, y le ganó 2-1 en el Campus de Maldonado. El equipo que a partir de este lunes conduce Diego Osella viene de una derrota 1-0 frente a Cerro.

Se prevee un planteo ofensivo de Peñarol para ir por los tres puntos, con las posibles bajas de Luis Angulo y Franco Escobar, sentidos del miércoles ante Santa Fe. Eso supone un problema en el lateral zurdo porque Maxi Olivera está suspendido; podrían jugar allí Lucas Hernández o Gastón Togni.

Lucas Hernández y Hugo Rodallega discuten tras los proyectiles lanzados al campo de juego del Campeón del Siglo. Foto: Darwin Borrelli.

Peñarol vs. Central Español

Día: lunes 1 de junio

Hora: 20:00 horas

Estadio: Campeón del Siglo

Televisa: DSports, DIsney+, Antel TV, cableoperadores

Árbitros: Hernán Heras; Andrés Nievas, Mauricio Hernández; Santiago Motta.

VAR: Christian Ferreyra.

Peñarol:

W. Aguerre;

B. Barboza, M. Lemos, L. Ferreira, L. Hernández;

J. Trindade, R. Fernández;

L. Umpiérrez, D. Laxalt, E. Darias;

M. Arezo.

DT: Diego Aguirre

Central Español:

E. Márquez;

S. Navarro, M. Urrutia, A. Villoldo, C. Nunes;

M. Montiel, F. Muñoz, L.Pino;

M. Aguilera, S. Sequeira, M. Alonso.

DT: Diego Osella