Peñarol vs. Central Español por el Intermedio: hora y dónde ver un partido clave por la cima de la Tabla Anual
El Carbonero tiene una chance especial de escalar a la punta de la Anual porque empató Racing y de aumentar la ventaja sobre Nacional a ocho puntos, porque anoche perdió con Deportivo Maldonado, el otro líder.
Diego Aguirre tiene respaldo y sigue, es un hecho. Pero tras el fracaso deportivo del primer semestre del año, los objetivos que le quedan a Peñarol pasaron de desafío a obligación: reencontrar la motivación en el ámbito local y salir campeón uruguayo. Y al plantel le urge cambiar el chip porque ese nuevo camino empieza este lunes.
El Carbonero recibe esta noche (20:00 horas) en su Estadio Campeón del Siglo a Central Español por la tercera fecha del Intermedio, con la posibilidad de alcanzar en la cima de la Anual a Racing y Deportivo Maldonado, líderes con 36 puntos cada uno.
Es decir que pese a no conseguir el Apertura ni clasificar a la fase final de ninguna de las copas continentales, el equipo de la Fiera depende de sí mismo para ver el Mundial 2026 en el primer escalón de la Tabla Anual y con una interesante diferencia sobre Nacional.
Enfrente tiene al Palermitano, que ya lo sorprendió en febrero por la segunda fecha del Apertura, y le ganó 2-1 en el Campus de Maldonado. El equipo que a partir de este lunes conduce Diego Osella viene de una derrota 1-0 frente a Cerro.
Se prevee un planteo ofensivo de Peñarol para ir por los tres puntos, con las posibles bajas de Luis Angulo y Franco Escobar, sentidos del miércoles ante Santa Fe. Eso supone un problema en el lateral zurdo porque Maxi Olivera está suspendido; podrían jugar allí Lucas Hernández o Gastón Togni.
Peñarol vs. Central Español
Día: lunes 1 de junio
Hora: 20:00 horas
Estadio: Campeón del Siglo
Televisa: DSports, DIsney+, Antel TV, cableoperadores
Árbitros: Hernán Heras; Andrés Nievas, Mauricio Hernández; Santiago Motta.
VAR: Christian Ferreyra.
Peñarol:
W. Aguerre;
B. Barboza, M. Lemos, L. Ferreira, L. Hernández;
J. Trindade, R. Fernández;
L. Umpiérrez, D. Laxalt, E. Darias;
M. Arezo.
DT: Diego Aguirre
Central Español:
E. Márquez;
S. Navarro, M. Urrutia, A. Villoldo, C. Nunes;
M. Montiel, F. Muñoz, L.Pino;
M. Aguilera, S. Sequeira, M. Alonso.
DT: Diego Osella
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