Hay Fiera para rato: Diego Aguirre confirmó que sigue en Peñarol y ya planifica el período de pases

Pasaron las horas. Se calmaron las aguas. Se bajó la pelota y con la cabeza más fría, Diego Aguirre tomó una decisión que no se apartó de las anteriores y continuará siendo el director técnico de Peñarol.

Si bien es cierto que, tal como informó Ovación el viernes, dentro del Consejo Directivo el apoyo ya no es unánime como lo era en medio de la racha de ocho partidos sin triunfos, el entrenador de 60 años tiene bien claro que quiere quedarse a pelear por la Liga AUF Uruguaya luego de que el equipo quedara por el camino en la Copa Libertadores y desperdiciara la chance de meterse en los playoffs de la Copa Sudamericana tras perder el miércoles con Independiente Santa Fe de Bogotá.

El respaldo de la cúpula dirigencial lo encabeza el presidente Ignacio Ruglio junto a varios consejeros del oficialismo y también de la oposición más allá de que desde las dos corrientes también hay dirigentes que entienden que el club debe hacer un cambio de cara al parate por el Mundial 2026.

Lo cierto es que eso no va a pasar y la Fiera continuará en su cargo al frente del plantel Carbonero al menos hasta el 31 de diciembre.

Cabe recordar que a fin de año hay elecciones en Peñarol y una vez conocidos los resultados el tema director técnico estará sobre la mesa siendo Aguirre uno de los hombres que más suena en varios de los grupos que pretenden tomar el nuevo gobierno de la institución.

Diego Aguirre junto a uno de sus colaboradores en Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

De todas maneras y respecto a la situación actual, Diego Aguirre fue consultado por Ovación acerca de su continuidad al frente del equipo aurinegro y la respuesta fue tan corta como contundente: “Sigo”.

Luego de haber evitado hablar de una eventual renuncia el miércoles en conferencia de prensa después de la derrota frente a Independiente Santa Fe de Bogotá, el técnico se tomó unas horas que simplemente sirvieron para ratificar su decisión de seguir con este proyecto deportivo.

Ya en medio de la racha de ocho partidos sin triunfo que atravesó Peñarol entre abril y mayo el entrenador le había manifestado a Ovación que no estaba dentro de sus planes renunciar ya que entendía que el tema de las lesiones era un factor determinante para explicar el mal momento deportivo.

Lo cierto es que después de un golpe tan grande como el de quedar afuera de la Copa Libertadores y ni siquiera poder avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana, la estantería parecía derrumbarse aunque el entrenador sigue firme y ahora el único objetivo será el de ser campeón uruguayo.

Es por eso que todavía hay Fiera para rato y el técnico Mirasol ya trabaja en el período de pases y entiende que si sigue recuperando lesionados el plantel tendrá algún retoque puntual.