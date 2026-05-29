El apoyo a Diego Aguirre en Peñarol ya no es unánime: del respaldo de Ruglio al pedido de cambio de timón

En medio de otra gran turbulencia por todo lo que significó la derrota del miércoles por Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en el Estadio Campeón del Siglo, en Peñarol son horas de reflexión para evaluar muchas cosas pensando en el futuro cercano, pero en la interna la banca a Diego Aguirre es alta y por ahora no habrá cambios, pero hay quienes dentro del Consejo Directivo entienden que es tema de debate para hacer “un cambio de timón”.

Es que el Carbonero sumó un nuevo fracaso en el primer semestre del 2026 y antes de finalizar mayo ya sabe que no tendrá más actividad internacional por lo que resta de esta temporada.

Golpe duro que repercute en lo deportivo y también en lo económico para un club que apostaba a llegar lejos en la Copa Libertadores y que no solo estuvo lejos de avanzar a los octavos de final sino que además ni siquiera pudo avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Como por si eso fuera poco, el Mirasol redondeó su peor fase de grupos de Libertadores en lo que va del siglo XXI y tuvo su peor campaña como local en el Campeón del Siglo por este torneo sumando un solo punto.

Todos estos elementos se ponen por estas horas arriba de la mesa de un Consejo Directivo en el que ya empiezan conocerse opiniones divididas acerca de la continuidad del entrenador.

Por un lado, el presidente Ignacio Ruglio volvió a ratificar su postura y en una extensa carta publicada este jueves, expresó: “Sigo creyendo que Diego Aguirre es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol. Con grandes aciertos, y claro que también comete errores, como todo técnico en el mundo, y como todos quienes nos dedicamos a Peñarol y exponemos nuestro trabajo a la opinión pública de forma constante”.

Los jugadores de Peñarol tras perder con Independiente Santa Fe de Bogotá en el Campeón del Siglo. Foto: Darwin Borrelli.

“Es Diego quien nos hizo creer que podemos traer la sexta Libertadores algún día”, agregó el titular Mirasol para luego reafirmar: “Como presidente, no evalúo un cambio de técnico, y si Diego me lo planteara (cosa que no pasó, ni ayer ni hoy) le pediría que descanse unos días, que renueve la ilusión y que continúe con nosotros”.

El sentir del presidente no es el de todo el Consejo Directivo y en diálogo con Ovación, varios integrantes expresaron sus opiniones al respecto.

“Hay que escuchar un poco pero parece sensato un cambio de timón”, dijo un consejero del bloque opositor a Ovación, agregando: “El cambio debió ser la noche misma del partido”.

Pero dentro de la oposición hay opiniones divididas ya que otro dirigente consultado fue muy claro: “Sigo apoyando a Diego. No me va cambiar técnicos y además, hoy no veo a otro entrenador que pueda cambiar este momento deportivo”.

Diego Aguirre, DT de Peñarol en el partido con Santa Fe, por la Copa Libertadores. Foto: Darwin Borrelli.

En el oficialismo mientras tanto, el apoyo es alto y la mayoría no piensa en un cambio de director técnico ya que se entiende que Aguirre debe seguir hasta diciembre, pero un dirigente de ese sector sí cree que hay que optar por un nuevo rumbo: "Apostaría por un cambio ahora aprovechando el parate por el Mundial", dijo a Ovación.

Otro consejero de la oposición consultado por Ovación fue más cauto y expresó: “Primero hay que cerrar estas dos fechas que quedan del Torneo Intermedio y después de eso sentarnos en una mesa larga y conversar entre nosotros”.

Sin lugar a dudas que el apoyo a la Fiera ya dejó de ser unánime puertas para adentro más allá del sentir del hincha en un momento como este, pero de todas maneras ese apoyo sigue siendo muy alto en la interna y además, tiene la adhesión del presidente Ignacio Ruglio, quien continúa expresando con firmeza que no piensa ahora en un cambio en la conducción en el club.

De todas maneras, varios consejeros están en alerta y mientras algunos piden ir a Los Aromos para seguir de cerca el tema, otros entienden que el ciclo de Diego Aguirre ya debió haber terminado pero la mayoría banca al entrenador y al menos por ahora, el club no está dispuesto a sacarlo de su cargo.