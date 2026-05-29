Donald Trump reunido con su equipo para tomar “decisión final” sobre un posible acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene este viernes una reunión clave con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca con el objetivo de tomar una "decisión final" respecto al acuerdo con Irán propuesto para poner fin al conflicto armado. La instancia llega tras intensas negociaciones que buscan destrabar la tensión internacional en Oriente Medio, bajo la firme postura de Washington de exigir garantías de seguridad absolutas y la liberación de las principales vías de comercio marítimo global antes de formalizar cualquier tratado definitivo.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario republicano fue categórico sobre las condiciones innegociables que debe tener el documento. El jefe de Estado insistió en que la República Islámica "debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica".

Asimismo, el líder estadounidense remarcó que el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el suministro de petróleo en el mundo, "debe abrirse de inmediato, sin peaje". Como contrapartida a estas acciones, el presidente de Estados Unidos afirmó que, si se alcanza el entendimiento definitivo, las minas submarinas sembradas en dicho canal comercial serán desactivadas de forma segura. Paralelamente, el gobierno norteamericano suspendería el estricto bloqueo naval que rige actualmente contra aquellos buques de carga que entran y salen de los diferentes puertos iraníes.

Automovilistas circulan junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: AFP

Inspección internacional y el futuro de las sanciones económicas

El plan de acción detallado por EE.UU. contempla un estricto monitoreo del material atómico. El mandatario republicano señaló que su país, en un trabajo coordinado con el Gobierno iraní y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), procederá a la extracción del uranio altamente enriquecido que posee el país asiático con el fin de asegurar su total destrucción. No obstante, advirtió de manera tajante que "no habrá intercambio de dinero" con las autoridades de Teherán "hasta nuevo aviso".

El anuncio de la reunión en la sala de crisis se concretó pocas horas después de que el gobierno estadounidense confirmara que sus delegados diplomáticos consiguieron estructurar un borrador de entendimiento preliminar.

La ofensiva de EE.UU. e Israel iniciada el pasado 28 de febrero había desencadenado represalias por parte del gobierno iraní. Pese a que fuentes norteamericanas aseguran que el borrador extendería por 60 días el alto el fuego vigente para facilitar la negociación de un pacto nuclear de largo plazo, las autoridades de Teherán negaron formalmente haber cerrado un trato definitivo hasta el momento.

"Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención en este asunto!", concluyó el mandatario en su mensaje oficial.

Con información de EFE y AFP