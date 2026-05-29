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Trump acepta pedido del candidato presidencial Flávio Bolsonaro y designa terroristas a dos bandas brasileñas

Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital ingresaron en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. EE.UU. las acusa de “orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles”.

El País
El País
29/05/2026, 03:20
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Operativo policial contra el crimen organizado en Brasil
Operativo policial contra el crimen organizado en Brasil.
Foto: AFP

Estados Unidos anunció ayer jueves la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del próximo 5 de junio.

El Departamento de Estado argumentó la decisión describiendo a ambas bandas como las organizaciones criminales más grandes de Brasil y responsables de “orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles”.

La designación se ha oficializado después de que el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro solicitara directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca el martes, que clasificara a estas organizaciones como “narcoterroristas”, al considerar que cumplen con los requisitos para esa designación.

Bolsonaro, que competirá en las presidenciales de octubre, se presenta como un candidato de línea dura en materia de seguridad y ha prometido acciones severas contra ambas pandillas callejeras, que desde 1970 se han expandido en Brasil y controlado parte importante de su sistema carcelario.

Miembros del Primer Comando Capital intentaron atentar en la cárcel contra "Tío Rico", socio de Marset

Agentes de policía escoltan a un sospechoso arrestado durante la Operação Contenção (Operación Contención) fuera de la Vila Cruzeiro
Agentes de policía escoltan a un sospechoso arrestado durante la Operação Contenção fuera de la Vila Cruzeiro.
Foto: AFP

Flávio Bolsonaro se encuentra en una contienda electoral abierta con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ha opuesto abiertamente a la designación de ambas bandas argumentado que esto podría justificar una intervención militar estadounidense en Brasil.

CVy el PCC cuentan con decenas de miles de miembros entre integrantes directos y redes de apoyo, según estimaciones de autoridades y expertos en seguridad.

En los últimos años, Estados Unidos ha aplicado sanciones y designaciones similares contra varias organizaciones criminales transnacionales, entre ellas los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, a las que ha incluido en distintas listas de terrorismo o sanciones financieras. EFE

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