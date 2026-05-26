Flávio Bolsonaro visita a Trump en la Casa Blanca en medio del escándalo que lo involucra con banquero preso

En medio de la peor crisis de su precampaña presidencial, el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fue recibido este martes por el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington. Quienes están cerca del senador interpretan el encuentro como un intento de recuperar fuerza política tras semanas de desgaste provocado por las revelaciones que involucran al banquero Daniel Vorcaro y al Banco Master.

La reunión tuvo lugar en el Despacho Oval de la sede del gobierno estadounidense, la oficina principal del presidente Donald Trump. Flávio eligió una corbata verde y amarilla —los colores de la bandera brasileña— para la ocasión. Las imágenes fueron difundidas por tres miembros de la delegación que acompañaba al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Según fuentes cercanas al precandidato, la agenda fue orquestada por intermediarios vinculados al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con la participación del exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos, y del influyente Paulo Figueiredo, aliado de Bolsonaro dentro del círculo republicano estadounidense. Ambos participaron en la reunión.

Entre los temas tratados figuraban la seguridad pública, la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y las inversiones estratégicas. La Casa Blanca está interesada en clasificar a las facciones Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, una medida que Flávio ve con buenos ojos, según fuentes involucradas en el viaje.

"Uno de los temas de interés para la Casa Blanca es tratar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Flávio ve con buenos ojos este enfoque, ya que pretende adoptar una política pública de tolerancia cero contra el crimen", declaró antes de la reunión el representante estatal brasileño Cristiano Capporezzo, miembro de la delegación que acompaña a Flávio Bolsonaro.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla con la prensa en Florianópolis. Foto: AFP

La invitación provino del presidente Donald Trump como resultado del desempeño de Flávio y de la expectativa por la Presidencia de Brasil en 2027.

Según OGlobo, Flávio pasó la mañana reunido con Eduardo y Paulo Figueiredo para ultimar los detalles del encuentro y discutir la estrategia política del viaje. Hasta primera hora de la tarde, la reunión con Trump no figuraba oficialmente en la agenda publicada por la Casa Blanca, lo que había generado inquietud en el PL ante la posibilidad de una cancelación o un aplazamiento de última hora. Mientras esperaban la autorización del gobierno estadounidense, Flávio y Eduardo se alojaron en el hotel Willard, una dirección tradicional cercana a la Casa Blanca frecuentada por los aliados de Trump en Washington.

Sin embargo, entre bastidores de la campaña, la foto de Flávio Bolsonaro junto al presidente estadounidense estaba siendo tratada como una de las principales estrategias de la precandidatura para interrumpir el ciclo de desgaste provocado por las revelaciones relacionadas con la financiación de la película "Dark Horse", una producción audiovisual sobre Jair Bolsonaro vinculado al círculo de Eduardo en Estados Unidos.

Daqui a pouco volto aqui para falar um pouco mais sobre a reunião na Casa Branca. pic.twitter.com/UycLfpw72y — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 26, 2026

Mensajes y grabaciones de audio revelados por el portal de noticias Intercept Brasil muestran que Flávio solicitó fondos al banquero Daniel Vorcaro para financiar el proyecto. En total, se habrían transferido R$ 61 millones.

Los aliados del senador creen que la imagen junto a Trump ayuda a reforzar la asociación internacional del hijo de Jair Bolsonaro con el trumpismo, precisamente en un momento en que la precampaña enfrenta una creciente presión dentro de la propia derecha y ha comenzado a lidiar con discusiones sobre alternativas presidenciales al senador, como Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo) y Ronaldo Caiado (PSD).

Reunión de Flávio Bolsonaro con Donald Trump. También participaron Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo. Foto: @FlavioBolsonaro

La interpretación dentro del círculo del precandidato es que la reunión le permite regresar a Brasil con un gesto de gran impacto político después de semanas en las que las noticias estuvieron dominadas por la crisis que involucra a Vorcaro, mensajes, audios y discusiones sobre Banco Master.

Además de la reunión con Trump, Flávio también se reunió con interlocutores vinculados al Partido Republicano y asesores cercanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según miembros de su campaña, las conversaciones incluyeron temas relacionados con la cooperación en materia de seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado, los minerales críticos y los aranceles comerciales que afectan a las exportaciones brasileñas.

Se espera que el senador permanezca en Washington hasta el miércoles y regrese a Brasil el jueves. El viernes tiene programados eventos en Curitiba.

Por Luisa Marzullo / OGlobo (GDA)