Lula comienza tratamiento con radioterapia tras operarse de una lesión cutánea en la cabeza

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes un tratamiento preventivo de radioterapia, tras haber sido operado el mes pasado por una lesión cutánea en el cuero cabelludo, informó el hospital en el que se llevó a cabo el procedimiento.

Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre. El gobernante izquierdista ha multiplicado publicaciones en redes sociales en las que se le ve haciendo ejercicio, en medio de dudas sobre su salud debido a su avanzada edad.

"Después de que fuese retirada una lesión basocelular" el 24 de abril, "se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva", precisó en un comunicado el Hospital Sirio-Libanés, en Sao Paulo.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue operado por una lesión en la cabeza. Foto: Andre Borges/Agencia EFE.

"El presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones", con acompañamiento médico, agregó el texto.

Claramente visible, la lesión era un carcinoma basocelular, que la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención realizada en ese centro médico, consideró "común" y "causada por la exposición al sol".

En algunas de sus últimas apariciones públicas, Lula ha usado un gorro para protegerse durante el período de recuperación, tal como ocurrió a fines de 2024, después de haber pasado por una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

Frente a Lula, se perfila como principal adversario en los comicios el senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple en régimen domiciliario una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

Elecciones en Brasil: qué dice la última encuesta y cómo impacta el reciente escándalo que involucra a Flávio

Una encuesta de Datafolha publicada el pasado viernes muestra el impacto del caso del Banco Master en la candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). Tras haber empatado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en la simulación de la segunda vuelta, ahora obtiene un 43%, frente al 47% del candidato del PT.

Semanas atrás, el instituto publicó una encuesta tras la revelación de las conversaciones entre Flávio y el banquero Daniel Vorcaro, de Master, pero las entrevistas se habían realizado antes del escándalo. En ella, los dos precandidatos obtuvieron un 45% cada uno.

Jair Bolsonaro y Flavio Bolsonaro Foto: AFP

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por lo tanto, perdió dos puntos en una semana, mientras que su oponente subió dos. El margen de error es de más o menos dos puntos.

Hasta el momento, el expresidente rechaza la posibilidad de sustituir a su hijo por otro candidato. Mientras tanto, Flávio se enfrenta a la desconfianza de aliados, partidos centristas y sectores de la economía que antes simpatizaban con su candidatura.

Los votos en blanco e inválidos se mantuvieron en el 9%. Los que no sabían variaron entre el 1% y el 2%. Anteriormente con el 35%, el senador Bolsonaro ahora cuenta con el 31% de las intenciones de voto en la primera vuelta. Lula lidera con el 40%, dos puntos más que la semana pasada. En otras palabras, la diferencia entre ambos, que era de tres puntos, ha aumentado a nueve.

Entre los demás candidatos de derecha, hubo pocos cambios. Ronaldo Caiado (PSD) y Renan Santos (Missão) subieron un punto cada uno, obteniendo el 4% y el 3% respectivamente. Romeu Zema (Novo) se mantuvo en el 3%. Samara Martins (UP) alcanzó el 3%.

Además de influir en las intenciones de voto, el caso del “Caballo Oscuro” ha incrementado el rechazo a Flávio. En la encuesta anterior, su nombre era rechazado por el 43%. Ahora, el porcentaje es del 46%.

Lula, por su parte, fue rechazado por el 45%. En la encuesta anterior, el porcentaje fue del 47%. Por lo tanto, Flávio superó a su oponente en el índice de desaprobación. Datafolha realizó 2004 entrevistas entre el 20 y el 22 de mayo.

Con información de Agencia EFE, OGlobo/GDA