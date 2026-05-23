Elecciones en Brasil: qué dice la última encuesta y cómo impacta el reciente escándalo que involucra a Flávio

Una encuesta de Datafolha publicada ayer viernes muestra el impacto del caso del Banco Master en la candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). Tras haber empatado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en la simulación de la segunda vuelta, ahora obtiene un 43%, frente al 47% del candidato del PT.

La semana pasada, el instituto publicó una encuesta tras la revelación de las conversaciones entre Flávio y el banquero Daniel Vorcaro, de Master, pero las entrevistas se habían realizado antes del escándalo. En ella, los dos precandidatos obtuvieron un 45% cada uno.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por lo tanto, perdió dos puntos en una semana, mientras que su oponente subió dos. El margen de error es de más o menos dos puntos.

Hasta el momento, el expresidente rechaza la posibilidad de sustituir a su hijo por otro candidato. Mientras tanto, Flávio se enfrenta a la desconfianza de aliados, partidos centristas y sectores de la economía que antes simpatizaban con su candidatura.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. AFP

Los votos en blanco e inválidos se mantuvieron en el 9%. Los que no sabían variaron entre el 1% y el 2%. Anteriormente con el 35%, el senador Bolsonaro ahora cuenta con el 31% de las intenciones de voto en la primera vuelta. Lula lidera con el 40%, dos puntos más que la semana pasada. En otras palabras, la diferencia entre ambos, que era de tres puntos, ha aumentado a nueve.

Entre los demás candidatos de derecha, hubo pocos cambios. Ronaldo Caiado (PSD) y Renan Santos (Missão) subieron un punto cada uno, obteniendo el 4% y el 3% respectivamente. Romeu Zema (Novo) se mantuvo en el 3%. Samara Martins (UP) alcanzó el 3%.

Además de influir en las intenciones de voto, el caso del “Caballo Oscuro” ha incrementado el rechazo a Flávio. En la encuesta anterior, su nombre era rechazado por el 43%. Ahora, el porcentaje es del 46%.

Lula fue rechazada por el 45%. En la encuesta anterior, el porcentaje fue del 47%. Por lo tanto, Flávio superó a su oponente en el índice de desaprobación. Datafolha realizó 2004 entrevistas entre el 20 y el 22 de mayo. OGlobo (GDA)