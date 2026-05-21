Escándalo en Brasil: audios y mensajes vinculan a Flávio Bolsonaro con banquero preso por fraude millonario

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro enfrenta una creciente crisis política en Brasil tras revelarse contactos con un banquero investigado por fraude, un episodio que amenaza con afectar su competitividad frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. El escándalo estalló cuando las encuestas mostraban un escenario parejo, con el senador consolidado como principal figura de la derecha tras la inhabilitación electoral de su padre, Jair Bolsonaro.

El caso salió a la luz luego de que el medio Intercept Brasil divulgara mensajes y un audio en los que el senador solicita apoyo financiero a Daniel Vorcaro, un banquero señalado por un fraude millonario relacionado al Banco Master. El pedido estaba vinculado a la producción de “Dark Horse”, una película biográfica sobre el expresidente brasileño.

Según la investigación periodística, Vorcaro habría prometido unos US$ 24 millones para el proyecto, aunque finalmente habría aportado menos de la mitad. El financiamiento de la película, protagonizada por el actor Jim Caviezel —reconocido por encarnar a Jesús en "La Pasión de Cristo"— y producida en Estados Unidos, quedó en el centro de la polémica por la naturaleza de los vínculos entre el político y el empresario.

La película es dirigida por Cyrus Nowrasteh y el guion fue escrito por un exministro del gobierno de Bolsonaro. Según los montos negociados para financiarla, la producción tendría un presupuesto superior al de las dos películas brasileñas más premiadas de los últimos años y al de 15 de las últimas 20 candidatas al Oscar.

En el breve audio filtrado, se escucha a Bolsonaro hijo pedirle al entonces propietario del Banco Master que aporte fondos para financiar “Dark Horse”, que ya estaba en etapa de rodaje. “Sé que estás atravesando un momento muy complicado…”, le dice al inicio a Vorcaro, investigado desde hacía meses. Luego insiste en la urgencia económica del proyecto: “Quedan muchas cuentas por pagar, todos están tensos y me preocupa que termine generando el efecto contrario al que esperábamos para la película”.

🚨 EXCLUSIVO: o Intercept Brasil obteve mensagens, documentos e áudios que revelam como Flávio Bolsonaro negociou diretamente com o banqueiro Daniel Vorcaro um pagamento milionário para financiar “Dark Horse”, filme sobre Jair Bolsonaro.



Vorcaro, dono do Banco Master, pagou pelo… pic.twitter.com/mdltJxrHdd — Intercept Brasil (@TheInterceptBr) May 13, 2026

Flávio Bolsonaro, que inicialmente negó cualquier relación con el banquero, terminó reconociendo el contacto, aunque aseguró que no hubo irregularidades. “Hubo cero dinero público”, afirmó al intentar contener el impacto del escándalo en plena precampaña electoral.

Escándalo de Flávio Bolsonaro impacta en elecciones presidenciales Brasil

Las consecuencias políticas no tardaron en reflejarse. Nuevas revelaciones de Intercept Brasil abrieron interrogantes sobre el destino de los fondos y ampliaron el foco sobre la relación entre ambos. En paralelo, encuestas recientes mostraron un deterioro en la intención de voto del candidato, que quedó a siete puntos de Lula da Silva.

En un intento de ordenar la situación, el senador se reunió con dirigentes de su partido y aseguró estar “muy tranquilo”. Sin embargo, debió admitir que mantuvo encuentros con Vorcaro cuando este se encontraba en libertad vigilada por el caso de fraude bancario vinculado al Banco Master, entidad que fue liquidada tras acumular una deuda superior a US$ 7.000 millones.

A pesar del impacto, la dirigencia de la derecha brasileña mantiene su respaldo. “No hay ninguna discusión con la hipótesis de cambiar a Flávio”, afirmó el diputado Evair de Melo, en una señal de alineamiento interno frente a la crisis.

Analistas y dirigentes opositores consideran que el episodio puede alterar el equilibrio de la contienda. Para Iván Valente, diputado del Psol aliado del oficialismo, las revelaciones son “quizás el hecho más importante” de la precampaña y mejoran la posición de Lula entre votantes moderados.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Foto: AFP

Debilidad de Flávio Bolsonaro y estrategia de la oposición en Brasil

El impacto del caso también fue evaluado por expertos en política brasileña. Márcio Coimbra, director del centro Casa Política, señaló que Flávio Bolsonaro quedó como “un candidato muy fragilizado”, aunque consideró que su padre lo sostendrá en la carrera “hasta el final”, incluso con un desgaste creciente.

La elección del senador como heredero político respondió a una estrategia clara del expresidente, quien buscó mantener el control del espacio conservador. Según Coimbra, para ello era clave contar con alguien con “sangre Bolsonaro”, descartando alternativas con mejor posicionamiento como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

En paralelo, el candidato intenta proyectar una imagen más moderada que la de su padre, aunque mantiene posturas duras en temas de seguridad. Ha prometido aplicar políticas similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele y reafirmó su alineamiento político: Jair Bolsonaro “siempre será mi norte, mi brújula”, declaró a CNN Brasil.

El senador también arrastra antecedentes judiciales. En 2020 fue acusado de desviar recursos públicos mediante un esquema de apropiación de salarios de asesores cuando era diputado estatal en Río de Janeiro, aunque la investigación fue archivada.

Con información de EFE y AFP