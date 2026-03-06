Caso Master en Brasil: revelan chats donde banquero detenido habló con juez del Supremo el día de su arresto

La investigación de la Policía Federal de Brasil sobre la presunta trama fraudulenta vinculada al Banco Master sumó este viernes otro capítulo al revelarse la implicación "grave" de otro juez del Supremo Tribunal Federal (STF), esta vez de su vicepresidente, Alexandre de Moraes, con el banquero detenido. Los jueces de la Corte Suprema declararon en conversaciones privadas, según consignó OGlobo, que los mensajes de Whatsapp entre Moraes y el dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, el día del arresto del banquero en 2025, son "graves" y "difíciles" de explicar.

El caso, que había comenzado con la liquidación por insolvencia del banco, terminó con el incumplimiento de pagos de Vorcaro a cientos de miles de inversores.

Un intenso intercambio entre ambos se extendió durante el 17 de noviembre de 2025, el día de la detención de Vorcaro en el aeropuerto de San Pablo, antes de abordar un jet privado.

Datos obtenidos del celular del ejecutivo, incautado en el momento de su arresto, muestran que Vorcaro informaba al ministro del STF obre la marcha de las negociaciones para la venta de Master y sugieren que también habló sobre la investigación reservada que estaba en curso en el Tribunal Federal de Brasilia, y que finalmente condujo a su detención. El intercambio entre ambos fue revelado por la columnista de OGlobo, Malu Gaspar.

Cronología de los mensajes entre Vorcaro y Moraes

En estos mensajes, Vorcaro relata que anticipó el acuerdo y logró salvarlo, aunque no de la forma que deseaba. También menciona una filtración que "será terrible, pero podría ser una trampa para entrar en el proceso". Dos veces durante el día, le pregunta a Moraes si tiene alguna novedad, e incluso le pregunta: "¿Pudiste bloquearla?".

OGlobo tuvo acceso exclusivo a capturas de pantalla de nueve mensajes intercambiados entre ambos por WhatsApp entre las 7:19 y las 20:48 de ese día y confirmaron que el número de celular que aparece en las capturas pertenece a Moraes.

Este último contacto entre Vorcaro y Moraes ocurrió poco más de una hora antes de la intervención policial en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, que tuvo lugar alrededor de las 22:00.

Tanto el titular del Banco Master como Moraes escribieron el texto en las notas de sus dispositivos, tomaron capturas de pantalla y las enviaron como imágenes de vista única. Por lo tanto, los mensajes del ministro del Supremo no están disponibles. Sin embargo, los mensajes de Vorcaro permanecieron accesibles en su propio celular.

Al ser contactado, el ministro Alexandre de Moraes declinó hacer comentarios. En un comunicado enviado el jueves por la tarde, cuando se publicó el primer informe sobre los diálogos, Moraes afirmó que "no recibió los mensajes a los que se refiere el artículo" (publicado por OGlobo) y que "se trata de una inferencia falsa destinada, una vez más, a atacar al Supremo Tribunal Federal". Cuando fue contactado, la defensa de Vorcaro afirmó que no haría comentarios.

El banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, y el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes

Foto: Fotos de Ana Paula Paiva/Valor y Brenno Carvalho/O Globo/GDA





Según la reconstrucción de la Policía Federal, los mensajes siguen una secuencia que coincide con los momentos clave de la investigación por fraude financiero, corrupción y amenazas.

En uno de los intercambios con Moraes, Vorcaro menciona a inversores y la necesidad de "entrar en el circuito del proceso". La referencia a los inversores apunta a la negociación para vender Banco Master al grupo Fictor, que se anunciaría ese mismo martes (el 25 de noviembre de 2025, día de arresto del banquero) y que sorprendió al mercado. Para los investigadores, ese diálogo muestra que el banquero ya estaba preocupado por las consecuencias judiciales del caso que terminaría con su detención.

Tres horas después de un mensaje de Moraes, el sitio O Bastidor publicó que existía una investigación en el 10.º Juzgado Federal de Brasilia sobre un presunto fraude multimillonario vinculado a la compra de Master por el banco estatal BRB, pero sin mencionar un posible arresto.

La Policía Federal sostiene que Vorcaro habría obtenido esa información confidencial mediante acceso ilegal a sistemas de la corporación y que luego la filtró al portal para hacerla pública. De ese modo, buscaba “blanquear” la información y presentar rápidamente una solicitud judicial ante el juez Ricardo Leite para evitar medidas cautelares o una orden de prisión.

Esa estrategia se desarrolló en cuestión de horas. La orden de arresto fue firmada a las 15:29 y, apenas 18 minutos después, la defensa de Vorcaro presentó un pedido para evitarla. Más tarde, a las 17:22, el banquero volvió a escribirle a Moraes para informarle que estaba por anunciar parte de la transacción con inversores y preguntarle si había “alguna novedad” o si se podía “bloquear” algo.

El juez respondió con mensajes enviados que sólo podían verse una vez.

Fachada del Banco Master de Brasil. Foto: OGlobo/GDA

Los intercambios continuaron durante la noche. Vorcaro volvió a pedir actualizaciones y finalmente escribió que el acuerdo con inversores extranjeros “podría inhibir” algo (sin precisar qué) y mencionó futuras negociaciones con el banquero André Esteves, de BTG Pactual.

Según los registros del teléfono del empresario, Moraes no respondió con otro mensaje y solo reaccionó con un emoji de pulgar hacia arriba. Menos de 12 horas después, el Banco Central decidió liquidar Banco Master y Vorcaro fue detenido.

El empresario recuperó la libertad once días más tarde por decisión de la jueza Solange Salgado, del Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región, aunque quedó bajo vigilancia con tobillera electrónica y con el pasaporte retenido. Esas medidas se mantuvieron hasta su nuevo arresto a comienzos de marzo de 2026 por orden del ministro del Supremo André Mendonça.

Los investigadores también identificaron otro registro de contacto entre Vorcaro y Moraes en octubre de 2025, además de llamadas telefónicas, aunque el contenido de esos mensajes no pudo recuperarse porque fueron borrados o enviados en modo de visualización única.

Lo que dicen los jueces del Supremo Tribunal Federal

Los miembros del Tribunal consideran que la revelación daña la imagen de Moraes, que ya venía sufriendo desde que se reveló que el despacho de abogados dirigido por su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes, fue contratado por Master (el documento estipulaba un pago de R$ 129 millones en tres años)

Sin embargo, consultados por OGlobo, los ministros consideran necesario tener acceso a las comunicaciones completas para comprender el contexto completo de la conversación. Moraes negó el jueves haber recibido mensajes del banquero en esa fecha. Contactado el viernes, no hizo comentarios.

Los miembros de la Corte más cercanos a Moraes, actual vicepresidente del Tribunal Supremo, añaden que es necesario esperar a ver si hay más novedades. Este grupo señala, por ejemplo, que el contenido de lo que supuestamente dijo el ministro no ha trascendido.

El caso ya se llevó a otro ministro del Tribunal. José Antônio Dias Toffoli, cuestionado por la prensa por sus relaciones con Vorcaro, dejó el 13 de febrero la instrucción del caso tras fuertes presiones.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que el caso "puede tratarse del mayor fraude bancario" de la historia de Brasil

Con información de Malu Gaspar / OGlobo / GDA