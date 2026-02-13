Piden apartar a juez del Tribunal Supremo por vínculo con caso de corrupción: "el mayor fraude bancario" de Brasil

La investigación del Banco Master de Brasil, liquidado por el Banco Central el año pasado debido a una grave crisis de liquidez, compromete cada vez más al magistrado José Antônio Dias Toffoli, cuestionado por la prensa por sus relaciones con un banquero que está en prisión domiciliaria por supuestos fraudes. El miércoles por la noche, la Policía Federal (PF) pidió al presidente del Supremo declarar impedido a Toffoli, relator de la investigación.

La petición se presentó luego de que el organismo informara al presidente de la Corte sobre el hallazgo de una mención de Toffoli en un mensaje encontrado en el teléfono móvil del banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master y uno de los investigados en el caso.

En un nuevo capítulo de la historia, Toffoli admitió ser socio de la empresa Maridt, que vendió una participación en el complejo turístico Tayayá Aqua Resort a un fondo gestionado por Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro.

Vorcaro, de 42 años, se encuentra en una cárcel brasileña tras ser detenido el 17 de noviembre cuando intentaba embarcar en un jet.

Personas sostienen carteles en una protesta convocada por el Movimiento Brasil Libre contra el Banco Master. Foto: EFE

El juez del STF no figura en los registros públicos de Maridt. Solo los nombres de sus hermanos, José Eugênio Toffoli y José Carlos Toffoli, aparecen como ejecutivos en los registros de Maridt.

Toffoli afirmó haber declarado los montos recibidos en la transacción a la Hacienda Pública Federal y afirmó que nunca recibió dinero alguno de Daniel Vorcaro ni de su cuñado Fabiano Zettel.

Colaborador de confianza de Vorcaro, Zettel está casado con Natália Vorcaro Zettel, hermana del banquero. La Policía Federal cree que, debido a su estrecha relación con el banquero, podría poseer información relevante sobre el presunto fraude cometido por Master en los últimos años.

El ministro, en su defensa, citó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le permitiría ser accionista de empresas y recibir dividendos de ellas, pero le prohíbe realizar actos de gestión en calidad de administrador. Maridt es una empresa familiar constituida como sociedad anónima privada y administrada por familiares del ministro. Toffoli es accionista y, según sus asesores, solo recibió dividendos, sin ejercer funciones de gestión, lo cual está permitido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, declaró el ministro en la nota.

Magistrado Antonio Dias Toffoli. Foto: OGlobo

Todo esto se destapó cuando el director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, entregó esta semana al presidente del STF, Edson Fachin, un informe con información obtenido del celular de Vorcaro que incluye menciones a Toffoli.

No se han revelado detalles sobre el contenido, que está bajo secreto. La información sobre menciones a Toffoli en el celular de Vorcaro fue publicada inicialmente por UOL y confirmada por OGlobo.

El magistrado decidió ayer jueves que la Policía Federal envíe a la Justicia los datos de todos los celulares y computadoras incautados y examinados en la investigación.

El miércoles, en un comunicado, la oficina de Toffoli dijo que había recibido una “solicitud de declaración de parcialidad” preparada por la Policía Federal para recusarse del caso del Banco Master, pero trató el informe entregado a Fachin como basado en “especulaciones”.

El equipo de defensa de Daniel Vorcaro señaló en un comunicado que “expresan preocupación por la filtración selectiva de información, que termina generando indebida vergüenza, favoreciendo inferencias y la construcción de narrativas erróneas, además de lesionar el pleno ejercicio del derecho a la defensa”.

Personas sostienen carteles en una protesta convocada por el Movimiento Brasil Libre (MBL) contra el Banco Master. Foto: EFE

El caso

El caso Master llegó a la Corte Suprema luego de que la defensa de Vorcaro argumentara que en el material incautado durante la investigación se mencionaba a un congresista federal y, por esa razón, el caso debía tramitarse en esa Sala.

En ese momento, Toffoli fue seleccionado aleatoriamente como relator del caso y determinó que todas las investigaciones relacionadas con el banco debían enviarse a su oficina.

La remisión del caso al STF fue criticada por parlamentarios de la oposición. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó una solicitud para remover a Toffoli de la relatoría del caso.

Los parlamentarios cuestionaron la imparcialidad de Toffoli luego de que el columnista de OGlobo, Lauro Jardim, revelara que el ministro viajó a Lima, capital de Perú, para ver la final de la Copa Libertadores en compañía de un abogado de uno de los ejecutivos del Master investigados en la pesquisa.

El presidente de Brasill, Luiz Inacio Lula da Silva, junto al ministro de Economía, Fernando Haddad. Foto: AFP.

Informes de Folha de S.Paulo y Estado de S.Paulo mostraron que Zettel está detrás de una red de fondos de inversión administrados por Reag, una empresa de gestión que está siendo investigada por sospechas de fraude que involucra a Master. OGlobo también reveló que personal de seguridad del STF viajó durante feriados, fines de semana largos y recesos judiciales a la región donde se ubica el resort Tayayá, frecuentado por Toffoli. Esto totalizó 128 días, con un costo de R$ 460.000 en viáticos (casi 90.000 dólares).

Según el columnista Jardim, Zettel era muy cercano a Vorcaro. Trabajaba a su sombra, en operaciones en las que el banquero prefería no involucrarse.

Por ejemplo, fue el principal donante de las campañas electorales de Tarcísio de Freitas y Jair Bolsonaro en 2022, para el gobierno de São Paulo y la presidencia, respectivamente, según el columnista. Desembolsó R$ 2 millones a Tarcísio y R$ 3 millones a Bolsonaro (más de 300.000 y 570.000 dólares, respectivamente).

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, llegó a referirse al caso, que investiga la emisión de créditos falsos por valor de 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares), diciendo que “puede tratarse del mayor fraude bancario” de la historia de Brasil. (Con información de OGlobo/GDA)