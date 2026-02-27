Trifulca en Congreso de Brasil tras decisión de comisión parlamentaria de investigar cuentas del hijo de Lula

Un grupo de parlamentarios brasileños protagonizó ayer jueves una trifulca luego de que una comisión del Senado aprobara levantar el secreto bancario y fiscal de un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo nombre aparece en una investigación de un escándalo de corrupción.

La decisión de la comisión parlamentaria de investigar las cuentas de Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), hijo mayor del mandatario brasileño, desató la furia de los oficialistas que se dirigieron hacia la mesa principal para protestar por el resultado de la votación.

La queja abrió paso inmediato a un tumulto que terminó en empujones, insultos y golpes entre algunos parlamentarios, lo que obligó a suspender momentáneamente la sesión.

Los oficialistas cuestionaron la forma de votación y afirmaron que hubo un error en el conteo de votos.

El presidente de la comisión, el senador Carlos Viana (Podemos) decidió realizar la votación del paquete de forma simbólica, es decir, los que estaban en contra debían levantarse de sus asientos y los que estaban a favor debían permanecer donde estaban.

Viana contó a siete parlamentarios en pie y dio por finalizada la votación, afirmando que la secuencia de solicitudes había sido aprobada entre gritos de victoria de la oposición. Al mismo tiempo, los diputados del gobierno comenzaron a acusarlo de “golpe de Estado” y exigieron un recuento inmediato de los votos, a lo que el senador de Podemos se negó.

Los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Rogério Correia, Paulo Pimenta y Alencar Santana se acercaron entonces a la mesa donde se encontraba Viana para acusarlo de fraude. Según la base del gobierno, 14 parlamentarios habían expresado su oposición, no 7 como él había declarado.

Hubo empujones, y el relator de la comisión, el diputado Alfredo Gaspar (União), intentó mantener a los miembros del Partido de los Trabajadores alejados de Viana.

Indignado, Paulo Pimenta declaró que recurriría al presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União), para anular la votación “debido a un error material en el recuento”.

Pimenta, exministro de la Secretaría de Comunicación, es el coordinador del PT en la comisión.

El alboroto interrumpió la sesión de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), después de que la comisión aprobara el levantamiento del secreto bancario del hijo de Lula.

Durante la discusión, el diputado Rogério Correia (PT) abofeteó al diputado Luiz Lima (Novo), quien se abalanzó sobre él. El petista cayó al suelo entre empujones. La acción solo se detuvo después de que la policía legislativa rodeara y separara a los involucrados en el tumulto.

La sesión fue suspendida por 15 minutos, y tan pronto como se reanudó, Correia pidió la palabra para disculparse con su oponente y decir que actuó en defensa propia.

“Le pegué al congresista, pido disculpas. Lo hice en un momento en que también me empujaban y agredían. Le pegué al congresista cuando reaccioné. Y me caí, pidiendo ayuda para levantarme, mientras el congresista me amenazaba”, dijo el diputado del Partido de los Trabajadores.

Lima, a su vez, afirmó que Correia le dio un puñetazo en la cara.

Desvíos de fondos

Además del levantamiento del secreto bancario de Lulinha, se solicitaron órdenes de arresto, nuevas citaciones y solicitudes de información a organismos públicos y empresas investigadas.

El nombre del hijo de Lula fue citado por un testigo en el marco de una investigación de un escándalo de corrupción que gira en torno a desvíos en la Seguridad Social, pero de momento no existe ninguna imputación contra el hijo del gobernante.

En diciembre pasado la oposición pidió que la comisión que investiga el escándalo citara al hijo del presidente a un interrogatorio, pero la propuesta fue rechazada debido a que hasta el momento no había ningún indicio.

Pero este año, la Policía Federal incautó mensajes de Antônio Carlos Camilo Antunes, señalado como el jefe de la organización que desviaba recursos de los pagos a los jubilados, con una empresaria amiga del hijo del presidente.

Antônio Camilo Antunes es conocido como “Careca do INSS”, y considerado figura clave en el supuesto esquema de corrupción.

De acuerdo con el instructor de la comisión, diputado Alfredo Gaspar, esas comunicaciones sugieren que el hijo del presidente Lula habría actuado como “socio oculto” en operaciones vinculadas a pagos realizados por Antunes a la empresaria, amiga de Lulinha y quien también está bajo investigación.

La Comisión de Investigación Parlamentaria del INSSaprobó en concreto un paquete de 87 solicitudes que incluye el levantamiento del secreto bancario y fiscal del hijo del presidente Lula, y Augusto Ferreira Lima, exsocio del empresario Daniel Vorcaro, del Banco Master. Además, se aprobaron solicitudes de arresto, nuevas citaciones y solicitudes de información a organismos públicos y empresas investigadas.

EFE, OGlobo (GDA) / Brasilia