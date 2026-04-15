Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con Yamandú Orsi: "Creemos en la Justicia", señaló el presidente

Sara y Ana Martínez, hermanas de Moisés, el joven que fue condenado por matar a su padre tras años de abuso, fueron recibidas este miércoles por el presidente de la República Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Ana dijo a Subrayado (Canal 10) que valoraban positivamente el encuentro. "Entendemos importante que se haya tomado el tiempo de poder recibirnos, pero es algo que él nos dijo y que nosotras entendemos, que los poderes están separados, y él en eso no puede incidir", explicó sobre la condena a su hermano.

Por su parte, Ana señaló que "lo que resta es esperar en el Tribunal de Apelaciones y en Casación en caso de que se tenga que llegar a eso". Además, explicó que el presidente "está muy familiarizado con el caso porque lo viene siguiendo hace tiempo, pero él no puede meterse". "Se solidariza y está siguiendo el caso de cerca", acotó.

Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, fue quien contactó a Orsi para poder agendar el encuentro y que el mandatario escuche a las hermanas del joven.

Con respecto a la posibilidad del indulto planteado por legisladores de la oposición en el Parlamento, señalaron que no tienen previsto un encuentro con ellos, y señalaron que Orsi les comentó que "en caso de poder darse, ahora no es el momento, sino que hay que esperar a que actúe la Justicia".

Juicio de Moisés Martínez. Detrás del joven se encuentran sus hermanas Sara y Ana. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Creemos en la Justicia", dijo Orsi

Por su parte, Orsi señaló en rueda de prensa en la noche de este miércoles que "quedó claro en la reunión que en Uruguay existe la separación de poderes". "Creemos en la Justicia, creemos en el Ministerio Público. Esperaremos con atención y mucha expectativa las próximas decisiones que se tomen a nivel del tribunal o a los otros niveles que se puedan tomar", agregó.

El mandatario indicó que "también quedó claro que el Poder Ejecutivo no tiene potestades, por ejemplo como si existe en otros países, de revertir esa situación". "Acompañamos desde la empatía, escucha y contacto permanente. Sin interferir y respetando muchísimo los procesos que se han llevado adelante desde Fiscalía y el Poder Judicial", expresó.

Sobre la posibilidad de indulto, dijo que "no es común y no es frecuente", pero eso "se tiene que recorrer una vez que haya un fallo definitivo". "Hay que ver qué caminos se tienen que recorrer. En el fondo todos queremos que haya Justicia, que es mucho más que una sentencia. Cada delito o sentencia es un mundo y hay que estar en los pantalones de quienes toman las decisiones que se ajustan a lo que las normas uruguayas dicen", aseveró.

Presidente Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Pedido al Parlamento

Tres legisladores de la oposición enviaron una carta a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, solicitando que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo elabore un "informe técnico detallado respecto a la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto a favor del ciudadano Moisés Martínez", el hombre de 28 años que mató a su padre de varios disparos, y que días atrás fue condenado a 12 años de prisión.

"El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional, habiéndose probado en el juicio que el Sr. Martínez y su familia fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos", dice la misiva, a la que accedió El País, y que está firmada por el senador colorado Andrés Ojeda —y promotor de la iniciativa—, la diputada de este mismo partido Elianne Castro y el representante Álvaro Perrone.

El indulto por parte del Parlamento está previsto en el articulo 85 de la Constitución, en cuyo numeral 14 se establece que este puede concederse "por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras". Es una medida que, de acuerdo a la carta de los legisladores, "se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una 'mortificación' adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, cumpliendo así con el espíritu del artículo 26" de la carta magna.

Moisés Martínez fue condenado a 12 años de cárcel por matar a su padre, que abusó de varios familiares. Foto: Estefanía Leal/El País.

"La propia sentencia —agrega la misiva— reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija".

Además de solicitar que el informe requerido contenga detalles sobre cómo sería el procedimiento parlamentario, y si se puede aplicar con una sentencia que todavía no está firme —ya que fue apelada—, los legisladores también quieren saber "si existen antecedentes documentados" al respecto, y cómo fue, en ese caso "el contexto general" de la aplicación del indulto "y los criterios que han guiado su uso".

El caso

Moisés mató a su padre en mayo 2025. Tres días antes, había conversado con su madre, quien le contó detalles sobre los años de abusos y torturas que sufrió por parte de su entonces pareja y que la afectaban hasta la actualidad. Después de eso, él viajó a Montevideo desde Paysandú y habló con sus dos hermanas, quienes se sinceraron -y lloraron- sobre los abusos que habían sufrido en su infancia. De acuerdo a la tesis de la defensa de Moisés, él no sabía de los abusos hacia sus familiares y se enteró en ese momento.

Él aseguró que se dirigió a la casa de su padre para pedirle que no se acercara a la madre y una explicación. Allí, le disparó unas 15 veces. Se descubrió el homicidio cerca de tres días después. En ese momento él se entregó y dijo: “Hice Justicia, hice lo que tenía que hacer”.