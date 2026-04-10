Negro sobre caso Moisés: "tendría derecho a solicitar libertad anticipada" bajo el nuevo Código de Proceso Penal

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue interpelado en la Cámara de Senadores este jueves para rendir cuentas por el Plan Nacional de Seguridad. Al final de la jornada, blancos y colorados expusieron alertaron sobre “el fracaso, basado en evidencia, de las teorías que hoy se propone llevar adelante el gobierno, como una nueva liberación de presos”. “Se entreveraron las barajas con intencionalidad política”, respondió Negro este viernes.

En entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), el ministro fue consultado por la intención de facilitar la liberación de ciertos presos comprendida en el proyecto de nuevo Código del Proceso Penal. “De ninguna manera el gobierno libera presos”, expresó el ministro.

En particular, se le preguntó por los mecanismos como las reducción de pena en procesos abreviados o la libertad anticipada. Negro recordó que la libertad anticipada existe en el código desde 1980. En ese momento citó el caso de Moisés Martínez, el joven que mató a su padre luego de años de abusos y que este miércoles fue condenado a 12 años de prisión.

“Moisés tendría derecho a, cuando cumpla nueve años de pena, solicitar la libertad anticipada”, apuntó en referencia a que la norma actual no comprende la libertad anticipada para determinados delitos que el nuevo proyecto sí abarca.

Moisés, joven que mató a su padre tras años de abusos, durante audiencia por el homicidio. Foto: Estefanía Leal

Caso Moisés y situaciones de abuso sexual

Luego de citar el caso de Moisés, Negro fue consultado por la pena que había recibido el padre del joven, quien perpetró años de abuso sobre su hija y fue condenado a tres años de prisión a través de un proceso abreviado.

A pesar de que prefirió no hablar del caso puntual, sí explicó por qué no cambiaría la ley detrás del proceso abreviado.

“El proceso abreviado en estos casos es la única forma de dar un poco de justicia que en caso contrario quedaría en absoluta impunidad. Cuando la prueba y evidencia no alcanza, y en delitos sexuales se da entre cuatro paredes, si no hay admisión del imputado corre grandes chances de irse para su casa”, detalló.

“La Justicia no parte de las normas, sino de las circunstancias de cada caso. Los jueces no son magos, trabajan con la evidencia con la que cuentan”, sentenció.