"No vale mentir": Ojeda y Da Silva contra Blanca Rodríguez en duro enfrentamiento durante la interpelación

Uno de los momentos más calientes durante la extensa interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, se vivió cuando los senadores Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional) discutieron con la frenteamplista Blanca Rodríguez por el rol de la educación al momento de combatir el delito.

Todo comenzó luego de que el legislador colorado afirmó: "Hoy el delito solo se combate con la fuerza". "Dentro de 20 años la educación que arreglemos hoy vendrá a ver si lo soluciona", agregó.

Rodríguez hizo uso de la palabra y comentó: "Yo tomé nota textual cuando aquí se dijo: 'La educación por el delito no tiene nada que hacer por esta gente".

Eso motivó que los senadores de la oposición salieran al cruce. El primero fue Ojeda: "No vale mentir. Quien fuera periodista y profesora de literatura y que tiene un deber con la verdad, no me puede tergiversar. Yo no dije nunca haber estado en contra de la educación, ridículo sería que quienes venimos del batllismo estemos en contra de la educación. Ahora, que hoy el delito se combate con la fuerza es un hecho".

Luego, el senador colorado agregó: "Todos los que se llenan la boca, no sé cuándo fue la última vez que fueron a una cárcel a ver cómo está la cosa".

Rodríguez aclaró más tarde que no considera "necesario tener que ir a una cárcel para opinar de derechos humanos".

A su turno, el nacionalista Da Silva retrucó: "Nada más aislado, se habla porque es gratis. Un preso de esos que no tiene recuperación, acaba de matar a otro preso frente a su madre". El legislador hizo referencia a que un recluso fue asesinado por otro en el Penal de Libertad frente a su madre, en el área de visitas, según informó Telemundo (Canal 12).

"Vamos a tratar de ponerle un poco de esquina y barrio al momento de hacer uso de la palabra", pidió.

Entre discurso y discurso.. pic.twitter.com/MHiH4IzI3G — Sebastian Da Silva (@camboue) April 9, 2026

Finalmente, Ojeda cerró el intercambio mostrando irónicamente un teléfono celular viejo y una radio antigua para compararla con el modelo de seguridad del Frente Amplio.

"La seguridad del Frente Amplio es parecida a este Nokia 1100 y esta radio Spica. Este discurso quedó obsoleto, se lo llevó la realidad. Hay teléfonos más nuevos que este Nokia 1100", expresó.