"Esto con Cosse no pasa": de la tensión a las risas, el cruce entre Ojeda y Díaz en la interpelación a Negro

Un insólito episodio ocurrió este jueves en la Cámara de Senadores, en el marco de la interpelación al ministro del Interior Carlos Negro. Cuando iba a hacer uso de la palabra el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, el legislador pretendía pasar diapositivas en una pantalla, como hizo Negro y el miembro interpelante Pedro Bordaberry, pero en principio no se lo permitieron.

"No vamos a pasar ninguna diapositiva porque no están autorizadas previamente como deberían estar", le respondió la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, que preside la sesión. "Bueno, las leo yo", le respondió Ojeda.

Díaz le explicó que esas diapositivas "no pasaron" por Presidencia del Senado. Y Ojeda insistió: "No importa, las leo yo". La legisladora del Frente Amplio sostuvo: "Para estar en igualdad de condiciones todos los legisladores no las vamos a proyectar".

El senador colorado dijo que "tenía entendido" que hubo conversaciones entre la coordinación para poder proyectar el material. "Pero no importa. No pasa nada. No me cambia, las puedo leer. ¿El reglamento en qué artículo dice que tienen que ser pasadas a la Presidencia (del Senado)? Así me queda", consultó Ojeda.

Díaz respondió que tanto el ministro Negro como Bordaberry pidieron autorización para proyectar el apoyo visual durante sus exposiciones. Ojeda insistió: "Le consulto. Si me lee el artículo del reglamento en donde se requiere autorización previa para pasar (las diapositivas), ¿o me van a censurar lo que paso? No entiendo. ¿Me lo van a autorizar? En el reglamento no está ninguna prohibición o autorización o censura previa".

La senadora le contestó que se trata de "un criterio de trabajo". "Venimos usando hace mucho tiempo este criterio y tiene que ver con poder autorizar previamente los materiales", le comentó, y aclaró que el tiempo de su alocución estaba detenido.

"Yo chequee el reglamento de la Cámara. Lo que no está prohibido está permitido entiendo yo", dijo Ojeda y Díaz comentó que "no". Finalmente se solicitó un cuarto intermedio para poder pasar las diapositivas. Una vez finalizado, Ojeda pudo pasar el material, que contenía tuits y noticias con respecto a la seguridad pública y críticas de dirigentes del FA durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

"Me apagan las pantallas"

Luego del cuarto intermedio, Ojeda agradeció a la Presidencia del Senado y expresó: "Debo decir que los contenidos no se comparten previamente. Creí que estaba avisado en la coordinación que algunos senadores utilizaríamos apoyo visual".

"Antes de la locura por lo que puse, es un tuit, es público, no es información privilegiada ni mucho menos, todos tranquilos", ironizó. En otro momento, Ojeda bromeó sobre los problemas técnicos durante su discurso. "Me apagan las pantallas a cada rato acá, me están matando. No veo el tiempo presidenta. Esto con (Carolina) Cosse no pasa", indicó, en referencia a la vicepresidenta.

Además, le dijo a Díaz, en tono de broma y entre risas: "La están saboteando, no es a mí el sabotaje, es a usted". Díaz le contestó que había "un problema técnico".