En el primer trimestre de 2026 bajaron casi todos los delitos, según el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior presentó este jueves, durante la interpelación a Carlos Negro, indicadores delictivos del primer trimestre de 2026 y los comparó con igual período de 2025. Según este informe, bajaron casi todos los delitos, por ejemplo los homicidios, las rapiñas y los hurtos.

Entre los indicadores de violencia y criminalidad figura una baja de los homicidios de 98 en el primer semestre de 2025 a 89 en el de 2026, lo que muestra una caída de 9,2%. Subieron, de todas formas, los heridos por arma de fuego de 299 a 314, un 5%. Las lesiones pasaron de 3.004 a 3.014, o sea que aumentaron 0,3%. Las amenazas, en cambio, bajaron 5,8%, de 4.619 a 4.353.

Los homicidios de mujeres por violencia basada en género pasaron de siete a uno, lo que mostraría una caída de más de 85%. Los delitos de violencia doméstica y asociados pasaron de 11.930 a 11.631, cayendo 2,5%. Y los delitos sexuales, en tanto, cayeron 8,5%, ya que pasaron de 804 a 736.

También figuran los delitos contra la propiedad. Las rapiñas bajaron 7,3% (de 4.244 a 3.934) y los hurtos 10,1% (de 27.507 a 24.720). Los vehículos hurtados pasaron fueron 12,3% menos (de 3.657 a 3.206). También cayeron las estafas y fraudes informáticos 1,6%, los abigeatos 28,4% y los daños 10,8%. En cuanto a los delitos complejos, cayeron 15,3% las extorsiones y no hubo secuestros en los primeros tres meses (en el primer trimestre de 2025 hubo uno).

En promedio, el Ministerio del Interior informó que los delitos bajaron 7%.

Carlos Negro, ministro del Interior, y Gabriela Valverde, subsecretaria del ministerio, durante una interpelación en el Senado. Foto: Leonardo Mainé/El País

En tanto, la exposición del senador interpelante, el dirigente colorado Pedro Bordaberry, estuvo centrada en el aumento de los delitos que ha sufrido Uruguay en las últimas décadas, y apuntó directamente a los primeros tres gobiernos del Frente Amplio. Aseguró que en esa época se cometieron muchos errores en la gestión de las políticas de seguridad y que es necesario que la administración de Orsi no los repita.

El senador del Partido Colorado aseguró que Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más altas de la región y del continente y que Montevideo solo está por debajo de Río de Janeiro, por encima de ciudades como Medellín.

Mencionó, además, que antiguamente la seguridad era una cualidad destacada por ciudadanos uruguayos y por turistas extranjeros, que entre otras cosas elegían este país por su tranquilidad. En cambio, afirmó que a partir de 2005, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno, se aplicaron una serie de políticas que fueron la "génesis del desastre".

Con respecto a la gestión de Negro, Bordaberry cuestionó que el Plan Nacional de Seguridad se presentó recién al año de haber asumido, y que "tiene pocas medidas concretas y casi ninguna nueva". También criticó que Uruguay no participe del denominado Escudo de las Américas.