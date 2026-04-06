“Gran parte de inteligencia artificial”: blancos y colorados refuerzan críticas al plan de seguridad oficialista

La seguridad es, al mismo tiempo, la principal preocupación de los uruguayos y un gran punto de conflicto entre la oposición y el oficialismo. El próximo jueves la oposición en el Senado, que acumula duros cuestionamientos a la gestión, interpelará al ministro del Interior, Carlos Negro. En la antesala, este lunes el directorio del Partido Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, ambos órganos de conducción partidaria, criticaron el Plan Nacional de Seguridad Pública del gobierno, el que se presentó antes de la Semana de Turismo.

Del Partido Nacional entienden que el gobierno, más que presentar un plan de seguridad, hizo público un documento con “propuestas”. Esto porque no se presentó “una planificación estratégica, un tiempo de ejecución, una serie de objetivos medibles y los recursos asignados” para llevar adelante las medidas, explicó el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, en una conferencia después de que terminara la reunión del directorio.

En este contexto, la comisión de seguridad del Partido Nacional hará un informe para entregar al directorio.

A su vez, Delgado apuntó que, de las medidas que comunicó el gobierno, “muchas ya se venían anunciando y muchísimas son del gobierno anterior”.

En una línea similar, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sostuvo que Negro y el gobierno presentaron “un refrito vendido como refundacional”.

“Cuando uno va a mirar el plan, después de la conferencia refundacional, empieza a ver que no hay una sola nueva entre las cientos de medidas. De hecho, hay medidas nuevas que no se incluyen. Por ejemplo, la alerta Amber. No hay una sola referencia a las personas ausentes”, aseguró en conferencia de prensa, en referencia al sistema de búsqueda temprana para la ubicación de menores de edad desaparecidos, aprobado por todos los partidos en 2024.

A su vez, cuestionó —al igual que el Partido Nacional— que el plan “no tiene una referencia presupuestaria clara”, más allá de “un párrafo que dice que se pagará con presupuesto propio”: “En buen romance, es ‘ojalá tengamos suerte en las rendiciones de cuentas’”.

Del Partido Nacional, a su vez, se criticó que haya una “gran parte de inteligencia artificial” en el documento. A lo que se sumó que les “preocupa mucho” que les llegara una “notificación” de que se “pueden hacer devoluciones al plan, por lo que este no es cosa cerrada y se va a demorar todavía más en aplicarse”.

Por otra parte, Ojeda indicó que el gobierno se está acostumbrando “a ver niños y adolescentes baleados en cruces de narcos” y criticó que “no es el tema central de agenda”. También aludió al gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y a la imagen positiva que tiene en Latinoamérica, lo cual “es un mensaje muy potente”.

“Tenía 6.000 muertos por año y ahora tiene cero. Acá en Uruguay el mensaje que recibimos es de pura resignación. (...) La guerra contra la inseguridad no está perdida. Haga algo, esto se tiene que poder ganar. Si pudo uno que tenía 6.000 muertos por año, ¿cómo no puede usted, que tiene un país en muchas mejores condiciones? Hay que tener menos miedo a ser firme contra el delito y del combate frontal al narcotráfico. Precisamos un ministro con los pantalones puestos”, aseveró.

Asimismo, reclamó que el ministerio potencie el accionar de la Guardia Republicana, “de enorme calidad y muy bien preparada”, que “no está siendo correctamente utilizada para enfrentar al narco”. “Hay barrios que no queda otra que policializarlos, y el gobierno hoy le tiene un miedo terrible a avanzar con esto. Entonces es muy difícil consensuar y aportar, cuando filosóficamente, lógicamente y en materia de voluntad de acción estamos tan lejos”, agregó el senador.

Besozzi agradeció al directorio blanco El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, concurrió a su pedido al directorio del Partido Nacional a un mes de que Fiscalía, con una nueva fiscal a cargo del caso, notificara que iba a pedir su sobreseimiento. Antes, otra fiscal había pedido la imputación del dirigente nacionalista por siete delitos: reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncias de delitos como funcionario público y un delito continuado de cohecho simple. Besozzi, en una breve intervención de unos cinco minutos en el directorio, agradeció el respaldo del Partido Nacional mientras transcurrió su causa judicial. Después hablaron algunos nacionalistas, entre los que estuvo el senador Javier García. El nacionalista planteó, según contó a El País, que este es un “año que nadie le va a devolver” y volvió a reafirmar lo que dijo meses atrás: “Se trató de un procesamiento estrictamente político a dos meses de las elecciones departamentales”. Por su parte, Delgado hizo hincapié en la confrencia en los “momentos difíciles” que tuvo Besozzi y su equipo, al que también se investigó, “en lo personal y familiar”. Al mismo tiempo, calificó de “viciado” el proceso judicial, lo que se “confirmó con el archivó la causa”. También destacó que “tuvo el aliento de la ciudadanía”, la que lo “ratificó como intendente de Soriano”.