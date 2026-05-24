"El gobierno se lavó las manos": senador nacionalista apuntó contra el Mides por muerte de hombre en calle

El senador del Partido Nacional, Javier García, cuestionó este domingo al gobierno tras el fallecimiento de una persona en situación de calle ocurrido en la noche del viernes en la zona de Flor de Maroñas.

“Primero la tristeza de las circunstancias. No es la primera vez que sucede, pero cada vez que sucede es una vida que se pierde”, expresó el legislador en entrevista con Teledía (Canal 4). Además, señaló que le “sorprendió cómo el gobierno se lavó las manos”.

García sostuvo que “no apareció el ministro del Mides” y afirmó que “la idea era que apareciera el Sinae para cubrir al ministro Civila”. Según indicó, “el gobierno tiene que hacerse cargo” porque “los gobiernos son electos para hacerse cargo y enfrentar los problemas”.

“Acá veo que se escondió el ministro del Mides y se escondió el gobierno e hicieron salir al Sinae como si la gente en situación de calle fuera algo que aparece inopinadamente”, aseguró el senador y exministro de Defensa Nacional.

Asimismo, afirmó que el hecho “muestra la incapacidad que tiene el gobierno para enfrentar uno de los problemas más serios que tiene el Uruguay en estos momentos”, en referencia a las personas en calle.

Javier García, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/El País.

Persona en situación de calle murió en Flor de Maroñas

Un hombre de 42 años, que estaba en situación de calle, murió en la madrugada de este sábado en Flor de Maroñas, en Montevideo. El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leonardo Palomeque, ofreció una rueda de prensa y reconoció que hay fallas en el sistema.

Según Palomeque, el hombre “no estaba en el registro” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde 2021. El lugar donde pernoctaba el hombre desde hacía un mes, según testigos, ”no estaba mapeado, no está ingresado”, dijo Palomeque, por lo que reconoció que en las zonas céntricas de Montevideo hay más control, pero falla el monitoreo en la periferia.

“Creo y debemos reconocer las fallas, que está fallando la captación. No deben haber personas en calle, máxime cuando tenemos la herramienta de la evacuación forzosa”, expresó Palomeque.

El director de Sinae apuntó que, a partir de la alerta roja por frío, se está alojando a todas las personas, pero solicitó la colaboración de los vecinos: “Es importante más allá de la captación, la colaboración de la gente de denunciar a esas personas en situación de calle para que sean abordadas y trasladadas. La alerta prohíbe que se mantengan en calle y es nuestra obligación guardarlas”, enfatizó.

Persona en situación de calle. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais.

Cómo murió el hombre en situación de calle en Flor de Maroñas

El hombre se encontraba en una estructura precaria en la calle Vicenza. Vecinos alertaron al 9.1.1. al ver que no se movía, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con base en fuentes policiales.

Cuando la Policía llegó al lugar junto con una emergencia móvil constataron que el hombre había muerto. Investigan las causas del deceso, aunque se descarta que haya sido una muerte violenta.

Según detalló un vecino de la zona en diálogo con Telemundo (Canal 12), el hombre "cayó en el consumo de drogas, después se dedicó a un mal oficio, perdió el brazo, una pierna no le funcionaba bien y después siempre andaba en la calle".

Trabajan en la investigación la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).