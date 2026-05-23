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El País Información Policiales

Falleció hombre que estaba en situación de calle en Flor de Maroñas; descartan muerte violenta

Según detalló un vecino de la zona, el hombre, que tenía una discapacidad, vivía en una estructura precaria y tenía problemas de adicciones. Investigan las causas de la muerte.

El País
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23/05/2026, 16:10
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Una persona duerme en la calle.
Una persona duerme en la calle
Foto: archivo El País.

Un hombre de 42 años, que estaba en situación de calle, murió en la madrugada de este sábado en Flor de Maroñas, en Montevideo.

El hombre se encontraba en una estructura precaria en la calle Vicenza. Vecinos alertaron al 9.1.1. al ver que no se movía, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con base en fuentes policiales.

"Con una decisión lógica se podrían haber evitado los incidentes", indicó Peñarol tras reunión con el Ministerio

Cuando la Policía llegó al lugar junto con una emergencia móvil constataron que el hombre había muerto. Investigan las causas del deceso, aunque se descarta que haya sido una muerte violenta.

Según detalló un vecino de la zona en diálogo con Telemundo (Canal 12), el hombre "cayó en el consumo de drogas, después se dedicó a un mal oficio, perdió el brazo, una pierna no le funcionaba bien y después siempre andaba en la calle".

Trabajan en la investigación la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En tanto, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ofrecerá más información dentro del boletín diario de actualización de la alerta roja por frío.

UTE cedió el antiguo edificio de Fripur al Mides para alojar a personas en situación de calle

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