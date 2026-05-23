Falleció hombre que estaba en situación de calle en Flor de Maroñas; descartan muerte violenta

Un hombre de 42 años, que estaba en situación de calle, murió en la madrugada de este sábado en Flor de Maroñas, en Montevideo.

El hombre se encontraba en una estructura precaria en la calle Vicenza. Vecinos alertaron al 9.1.1. al ver que no se movía, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con base en fuentes policiales.

Cuando la Policía llegó al lugar junto con una emergencia móvil constataron que el hombre había muerto. Investigan las causas del deceso, aunque se descarta que haya sido una muerte violenta.

Según detalló un vecino de la zona en diálogo con Telemundo (Canal 12), el hombre "cayó en el consumo de drogas, después se dedicó a un mal oficio, perdió el brazo, una pierna no le funcionaba bien y después siempre andaba en la calle".

Trabajan en la investigación la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En tanto, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ofrecerá más información dentro del boletín diario de actualización de la alerta roja por frío.