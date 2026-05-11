UTE cedió el antiguo edificio de Fripur al Mides para alojar a personas en situación de calle

El directorio de la empresa pública UTE decidió por unanimidad ceder el predio del ex frigorífico Fripur —ubicado sobre la calle Rondeau—, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para que funcione como centro de alojamiento para personas en situación de calle en el marco de la alerta roja por bajas temperaturas.

"El jueves se aprobó por unanimidad. Pusimos nuestros equipos, se acondicionó la parte eléctrica, y el viernes ya habían instaladas 120 personas", señaló Roberto Bentacur, vicepresidente de UTE, en rueda de prensa. Se calcula que la capacidad total del local es de entre 120 y 200 personas.

Edificio de Fripur. Foto: Archivo El País.

"Ojalá no lo tuviéramos que usar, pero UTE está trabajando fuertemente en eso. También se votó por unanimidad prestar algunos vehículos para traslados", agregó. El jerarca señaló que si bien está pactado que el local sirva como lugar de alojamiento para personas en situación de calle hasta octubre, la medida podría extenderse por más tiempo si así lo dispone el Sinae.

Pertenencias de personas en situación de calle en ventanas de vivienda abandonada en Charrúa y Magallanes, en el barrio Cordón de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Gobierno creó Comité de Abordaje Integral de la Situación de Calle frente a "alta vulnerabilidad sociosanitaria"

La semana pasada, el Poder Ejecutivo decretó la creación del Comité de Abordaje Integral de la Situación de Calle. Este organismo, presidido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), busca unificar las políticas del gobierno en una única estrategia a nivel nacional.

Además del Mides, el Comité lo integrarán los ministerios del Interior, Educación y Cultura, Trabajo, Salud Pública, y Vivienda. También participarán la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y las secretarías nacionales de Deporte y Drogas.

Para fortalecer la respuesta, el decreto invita formalmente a sumarse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a la ANEP. Además, se prevé la coordinación permanente con el Congreso de Intendentes y la posibilidad de convocar a actores de la sociedad civil.

A diferencia de otras instancias de coordinación, este Comité tiene el mandato de generar su propio sistema de monitoreo. Esto incluye la creación de indicadores específicos y metas evaluables para medir el éxito de los procesos y los resultados de la estrategia nacional.

En los considerandos de la medida, el gobierno enfatiza que la vida a la intemperie conlleva una "alta vulnerabilidad sociosanitaria". El texto advierte que el deterioro de la salud de quienes llevan largo tiempo desvinculados del sistema de asistencia exige respuestas transversales y dispositivos específicos de captación, cuya responsabilidad debe ser compartida por todo el Estado.