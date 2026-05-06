Críticas al gas natural y la exploración de petróleo en Uruguay, "las patologías" de UTE y Ancap y más en foro de energía

Promover el uso de energías renovables, apostar al hidrógeno verde y la insistencia en la búsqueda de petróleo se ha vuelto casi un mantra para el gobierno (más allá del signo político) y las empresas estatales durante los últimos años, pero varias de estas ideas fueron criticadas y otras apoyadas en el panel del evento “Desafíos de la transición energética frente a oportunidades no renovables” organizado por el programa Future Energy Leaders del World Energy Council. El exdirector de Energía y presidente de REN21, Ramón Méndez sostuvo que "no hay modelo de negocio en el gas natural y la explotación de hidrocarburos en Uruguay”, ante la presencia de ejecutivos de empresas distribuidoras de gas en el país.

En relación a los desafíos de la transición energética en Uruguay, la coordinadora de la comisión de acuerdos y colaboraciones del World Energy Council, Lucía Garín sostuvo que los grandes proyectos de hidrógeno verde y la construcción de nuevos data centers son algunos de los retos.

Del encuentro también participó el expresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, quien sostuvo que, “hay una especie de mentira conveniente sobre cómo se usan los datos, sino preguntenlé a (la excanciller) Ángela Merkel en Alemania”, apuntó Stipanicic y agregó que existe una “ignorancia supina” ya que se habla de energía como sinónimo de energía eléctrica.

Las “patologías” de las empresas estatales

Una de las discusiones históricas en el sistema uruguayo está en torno al rol que cumplen Ancap y UTE como monopolios estatales. Stipanicic sostuvo que más allá de los problemas de competitividad que atraviesa el país, uno de los puntos claves es el costo energético. “Está distorsionado por los monopolios y las excesivas regulaciones”, dijo y consideró que “los acuerdos interpartidarios de hace 15 años tenían un espíritu y la realidad va por otro lado”.

“Quisiera eliminar la palabra regulaciones y eliminar los monopolios de Ancap y especialmente el de UTE”, dijo Stipanicic y explicó que Ancap tiene sus resultados anuales separados por línea de negocio, por lo que consideró que cumple con la normativa actual. “A UTE se le pide y no los tiene”, dijo aunque consideró que “ya no pueden (tener los resultados separados) porque el mercado está hiper distorsionado y atrofiado”.

Por su parte, el socio de Ferrere, Gonzalo Secco, destacó el rol del Poder Ejecutivo y las empresas estatales como agentes en la transición energética, aunque coincidió con que los datos abiertos de los entes son “difíciles de obtener” para los proyectos de inversión que buscan instalarse en el país. “Es deseable que ocurra, que esté identificado y justificado”, dijo ante la posible necesidad de tener subsidios o colaboraciones en unidades de negocios y agregó que la falta de información “conspira” en contra del desarrollo del sector privado.

Alejandro Stipanicic. Estefania Leal/Archivo El Pais

“Puedo hablar dos días de las patologías que tienen las empresas públicas en la gobernanza y el sistema político”, dijo Stipanicic e hizo referencia al caso del Banco de Noruega que reúne acciones de unas 1.500 empresas, “y acá estamos discutiendo cómo manejan los fondos previsionales las AFAP”, apuntó y sostuvo que por este motivo, a Uruguay “le falta madurez”.

Por otra parte, Stipanicic resaltó la importancia de “mirar las industrias que había (en Uruguay) y se fueron”. En ese sentido, hizo referencia a la planta de Pórtland de Ancap en Paysandú y sostuvo que los costos operativos bajarían “sensiblemente” si son a gas natural. El proyecto original para reestructurar el negocio del Pórtland en 2007 consistía en la construcción de una planta cementera en Paysandú. El directorio de la época liderado por Daniel Martínez y Raúl Sendic decidió construir dos plantas de similar tamaño (Minas y Paysandú), lo que para Stipanicic fue la primera “falla” en el negocio, según dijo a El País.

Gas natural

Mientras UTE discute una nueva modalidad de contrato para importar gas natural de Argentina a través del Gasoducto Cruz del Sur, Méndez consideró que la red de gasoductos en Uruguay es “muy inestable” y sostuvo que “no hay demanda creciente para el gas natural” ya que la posibilidad de extender el consumo de ese energético en los hogares es muy baja.

Secco sostuvo que existe un importante margen para usar el sistema de gasoductos en el país, lo que tendría un efecto positivo en el costo del transporte en Uruguay y sostuvo que las nuevas inversiones en Argentina en Vaca Muerta para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) representan una oportunidad.

El gas natural es un energético más económico y eficiente que los utilizados habitualmente, pero el carbón sigue siendo un pilar a nivel mundial ya que alrededor del 40% de la electricidad global es a base de este energético. Garín explicó los beneficios que implica el uso y precio del energético –seis veces menos que el valor del petróleo actual– aunque señaló que en Uruguay el gas natural tiene un 1% de participación.

Méndez recordó los objetivos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) que se ubican en una reducción de entre 60% y 70% de las emisiones de dióxido de carbono. El exdirector de Energía indicó que si se eliminara el carbón y se pasara a gas natural, la reducción de las emisiones sería de un 20%.

“Ni de casualidad para el sector eléctrico mundial, el gas natural es un combustible de transición ni lo puede ser”, dijo y agregó que este escenario es menos factible en Uruguay ya que el uso de carbón es casi nulo. “Las reglas de juego impuestas entre otras cosas por los tremendos subsidios que tienen los fósiles no permiten que jueguen en pie de igualdad”, dijo Méndez y agregó: “No hay ningún espacio para generación en Uruguay que justifique hacer inversiones en gas natural”.

Evento "Desafíos de la transición energética frente a oportunidades no renovables”

Por otra parte, Méndez cuestionó uno de los principales objetivos del gobierno: la descarbonización de la industria. El exdirector de Energía sostuvo que las energías renovables en el sector tienen cerca de un 81% de participación. “¿Vamos a retirar energía autóctona para reemplazarla por gas natural? ¿Esa es la visión estratégica?”, sostuvo.

Entre enero y abril de este año la venta de autos eléctricos fue cercana al 30% del total según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). Méndez resaltó la importancia de “mirar tendencias” ya que el mercado local va hacia la energía eléctrica e hizo referencia a la emblemática canción “José Sabía” de banda uruguaya La Vela Puerca. “Déjese de pensar que la música es una nota; no es la foto, es la película lo que hay que ver”, dijo.

Ramón Méndez.

Sin embargo, Stipanicic discrepó con esta postura y aseguró que se observa una posibilidad en los negocios que todavía no están instalados en Uruguay y agregó que las “distorsiones enormes” que presenta el mercado del gas natural en Argentina, le abren la cancha a Uruguay para nuevas oportunidades. “Como consumo de emergencia está bárbaro”, consideró.

Búsqueda de petróleo

Las empresas Shell, Chevron, APA, YPF, CEG, ENI y Qatar Energy forman parte de la Ronda Uruguay Abierta en la búsqueda de petróleo en las costas uruguayas que está conformada por siete bloques en los que ya comenzaron a operar con el fin de encontrar hidrocarburos. Según similitudes geológicas con Namibia –una de las principales zonas de África de donde se extrae el crudo–, Uruguay tendría alrededor de un 25% de probabilidades de encontrar petróleo, aunque debería cumplir con una serie de características para explotarlo y comercializarlo.

Stipanicic consideró que el mercado actual de energéticos está contaminado por una “ambición y codicia empresarial”, donde las petroleras dejaron de ser los principales actores de la trama. El expresidente de Ancap cuestionó la llegada de estas empresas: “Vinieron porque el mundo fósil tiene fecha de caducidad, pero en muchas décadas”, dijo y agregó que el mundo del petróleo requiere “tiempo y plata” y calificó que Uruguay en algunas oportunidades se deja ganar por la ansiedad.

Por su parte, Méndez sostuvo que las empresas que generan alianzas para la búsqueda de petróleo, lo hacen para “mostrar que el negocio sigue vivo”. “No hay modelo de negocio para la producción de petróleo en Uruguay, existía hace 10 años”, sostuvo Méndez y agregó que los tiempos de demora en la producción en el caso de que se encontraran hidrocarburos explotables son uno de los principales limitantes. “¿Cómo vas a competir en un mundo donde ese energético está en declive?”, cuestionó.

Además, explicó que existe una suerte de contradicción entre la búsqueda de petróleo en costas uruguayas pese a que el gobierno impulsa la transformación energética. “Uruguay colocándose como un ejemplo de la construcción de una nueva dicotomía basada en energías renovables tiene muchas más oportunidades de atraer inversiones”, indicó Méndez.

Según Secco, la búsqueda de hidrocarburos es positiva para la regulación, aunque resaltó que se trata de un caso “atípico” porque la falta regulación “post descubrimiento” genera dudas en el negocio.

Por otra parte, el panel hizo referencia al subsidio a los combustibles fósiles a nivel mundial. Se trata de ayudas gubernamentales (exenciones fiscales o precios reducidos) que abaratan el petróleo, gas y carbón que según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) representaron un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2022.

De hecho, el Banco Mundial replanteó el debate sobre los subsidios ya que además del impacto económico, limitan la lucha contra el cambio climático. En Uruguay, el boleto urbano y el supergás están subsidiados por el Estado.