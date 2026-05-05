Las exportaciones uruguayas caen luego de tres meses de suba y se concretó primer embarque bajo el acuerdo Mercosur-UE

En abril las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 944 millones y marcaron una disminución interanual de 12%. “De esta forma, se interrumpió el ritmo de crecimiento mensual observado durante el primer trimestre, aunque el desempeño acumulado del año se mantuvo en terreno positivo”, indicó el informe del Instituto Uruguay XXI divulgado ayer.

En el acumulado del año 2026, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 4.122 millones, con un incremento interanual de 4%, añadió.

La carne bovina alcanzó los US$ 837 millones de exportaciones en el año, con un comportamiento similar al del año pasado. La celulosa se mantuvo en segundo lugar con US$ 739 millones.

Pilas de contenedores de envío se encuentran en el puerto de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. Foto: AFP

En abril, la celulosa fue el principal producto exportado, con ventas por US$ 190 millones, lo que representó el 21% del total exportado y una caída interanual del 15%.

La carne bovina fue el segundo producto de mayor valor exportado en abril, con ventas por US$ 160 millones (17% del total exportado) y una caída interanual de 29%.

Las exportaciones de concentrado de bebidas se ubicaron en tercer lugar en abril (el 8% de las exportaciones totales) y ventas por US$ 71 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 13%.

Tarifas. En una comisión se analizarán cambios en la paramétrica para calcular costos de practicaje. Foto: Estefania Leal / Archivo El País

Las exportaciones de productos lácteos se ubicaron en cuarto lugar en abril, con colocaciones por US$ 64 millones (7% del total), manteniéndose prácticamente estables respecto a abril de 2025, indicó el informe.

Las exportaciones de arroz cerraron el top cinco de productos en abril, con ventas por US$ 42 millones (5% del total), manteniéndose prácticamente estable en términos interanuales (+1%).

Primer embarque

A su vez, el 1° de mayo entró en vigor el acuerdo Mercosur-Unión Europea y ayer se concretó la primera exportación utilizando el beneficio del mismo. Se trató de 28 toneladas de merluza HGT que la empresa Ciupsa envió en un contenedor con destino a Lituania que pagará 0% de arancel gracias al acuerdo (en vez del 15% previamente).