Ventas por comercio electrónico aumentaron 35% durante el primer trimestre de este año, ¿cuánto gastaron los uruguayos?

Entre enero y marzo de 2026 las ventas bajo la modalidad de e-commerce alcanzaron los $ 31.333 millones (US$ 802 millones). Las ventas electrónicas medidas en pesos corrientes mostraron un incremento interanual del 35%, entre enero y marzo de 2026, según el informe “Panorama del comercio electrónico en Uruguay”, realizado por la Cámara de la Economía Digital (CEDU) y la consultora Exante. El análisis reconoció que se trató de un periodo particularmente elevado ya que se registró un pico estacional debido a las fiestas de fin de año.

En el último año móvil, el informe registró una expansión cuando la facturación asociada a e-commerce sumó $ 112.936 millones (US$ 2.829 millones).

Según el informe, en los 12 meses a marzo se realizaron alrededor de 87,2 millones de operaciones. Solo entre enero y marzo de 2026, alcanzaron un total de 24,3 millones, lo que supone un monto 36% mayor con relación al mismo período del año anterior.

Comercio electrónico.

Por otra parte, el monto promedio por transacción se ubicó en $ 1.290 (unos US$ 33), lo que significó una leve caída frente al trimestre anterior aunque mantuvo niveles similares en comparación a los del año pasado.

Formas de pago

Las tarjetas de crédito lideraron la lista de formas más elegidas por los uruguayos para realizar sus compras electrónicas con un total de 10,4 millones de operaciones, mientras que las tarjetas de débito y dinero electrónico alcanzaron 13,9 millones de transacciones.

En relación a la participación total de cada una de las formas de pago, durante el primer trimestre de este año las ventas de e-commerce realizadas con tarjeta de crédito totalizaron $ 21.250 millones y concentraron el 68% de la participación total. Por su parte, las ventas con tarjeta de débito y dinero electrónico alcanzaron $ 10.083 millones, con una participación de 32%.

Hombre usando su tarjeta de crédito ante una compra online Foto: Unsplash

Por otra parte, las compras realizadas con tarjeta de crédito fueron de un valor promedio de $ 2.042, mientras que aquellas realizadas con tarjetas de débito y dinero electrónico alcanzaron un promedio de $ 726.

Según CEDU y Exante, los datos del primer trimestre indican una tendencia de crecimiento del comercio electrónico en Uruguay, con una expansión significativa tanto en facturación como en volumen de operaciones. Sin embargo, si bien se observa una estabilidad en el monto promedio, el dinamismo del sector se apoya en una mayor cantidad de compras y en la consolidación de los medios de pago digitales.