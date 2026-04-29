Compras web al exterior: ahora Aduana exige registro a personas y pide que autoricen acceder a información de sus tarjetas

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) insiste con medidas de control y registros para las empresas de couriers que operan con compras por Internet al exterior y ahora también para las personas que utilizan la franquicia, que tendrá cambios desde el 1° de mayo. La nueva medida fue informada por el organismo a través de sus redes sociales y señala que "para continuar utilizando la franquicia en envíos postales internacionales (compras web al exterior), es necesario completar el registro de protección de identidad de usuarios". Todo esto, al mismo tiempo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara un proyecto de ley para desburocratizar ciertas áreas en el Estado y entre las propuestas que recibió del sector privado, las que refieren a la Aduana son de las más mencionadas.

Sobre los nuevos requisitos para acceder a las compras por Internet al exterior, la DNA publicó: "¿Qué cambia? Ahora hay dos requisitos obligatorios para acceder a la franquicia: contar con identidad digital (nivel intermedio o avanzado) y autorizar expresamente a las entidades administradoras de medios de pago a brindar a la Aduana información necesaria para su control". Es decir, la persona que quiera seguir haciendo compras por Internet al exterior, ahora deberá estar registrado ante la Aduana y además autorizar al administrador de su tarjeta (de crédito, débito, dinero electrónico) a que de información necesaria para su control, en cada compra que realice.

La Aduana dice que el registro es "simple y rápido", mediante el ingreso con "tu identidad digital" y "brindando tu consentimiento expreso durante el proceso".

"¿Qué implica el registro? Datos personales, medios de pago (de tu titularidad) y consentimiento expresó", añadió el organismo.

La Aduana sigue agregando trámites a las compras web

En otro comunicado, la DNA recordó que "a partir del 1º de mayo de 2026 comenzará a regir el nuevo régimen de franquicias para los envíos postales internacionales, que introduce cambios en los requisitos y condiciones. Por ejemplo, el monto anual máximo de los envíos no podrá superar los US$ 800, en hasta tres envíos por persona física mayor de edad y por año civil".

"Los envíos realizados al amparo de este régimen estarán gravados por el IVA ("Impuesto Temu"), con excepción de los siguientes casos: Los envíos que cumplan con la definición y características de obsequio familiar previstas en la normativa vigente. Los envíos que procedan de países con los que Uruguay mantenga acuerdos comerciales vigentes, los cuales actualmente se limitan a Estados Unidos".

Plataforma de compras Temu. Foto: Canva.

"Para beneficiarse de la exoneración del IVA, el monto de cada envío proveniente de Estados Unidos no podrá superar los US$ 200, tal como establece el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA, por su sigla en inglés) entre Uruguay y EE.UU.", agregó.

Sin embargo, la Aduana agregó requisitos adicionales para acceder a esa exoneración de IVA. Entre ellos, se exige que un representante de la empresa que envía los paquetes desde Estados Unidos realice un trámite ante la DNA, con certificaciones e inscripción formal. Además, se requiere registrar tanto a la empresa de origen como al vendedor, lo que implica que cada tienda en Estados Unidos deberá inscribirse para que las compras realizadas por consumidores uruguayos puedan quedar exentas del impuesto. Así, tiendas como Adidas, GAP, Nike, Under Armour, Tommy Hilfiger, etc. de Estados Unidos deberán registrarse ante la Aduana uruguaya.

El docente e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), Leonardo Veiga, “no solo agrega controles” sino que “también puede terminar vaciando, en los hechos, la exoneración de IVA” para las compras de origen estadounidense.

La resolución “exige registro previo para acreditar la residencia fiscal de la plataforma de e-commerce y/o del vendedor que participa en la transacción. O sea: no alcanza con que el paquete venga de Estados Unidos para acceder a la exoneración”, sino que además “el emisor de cada factura comercial del envío debe estar registrado. Y si uno no lo está, la exoneración no aplica”, señaló Veiga a través de su cuenta en X.

A su entender eso “convierte una preferencia que existe en el papel en una preferencia de acceso difícil en la práctica. Formalmente se mantiene. Operativamente, se restringe”.

Gente realizando compras con tarjeta de crédito. Foto: Estefanía Leal

El martes, la DNA dijo que extenderá la vigencia de "la fecha de exigencia del cumplimiento de las disposiciones para el tratamiento de la exoneración del IVA en envíos postales internacionales" al 1° de julio (en vez de al 1° de mayo). También resolvió "crear un grupo de trabajo con la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC) para evaluar la evolución del registro y posibles medidas adicionales de facilitación".

La DNA en parte dio marcha atrás con la medida. Es que comunicó que el organismo "registrará de oficio las 10 principales empresas en la que ciudadanos uruguayos realizan compras internacionales, mediante el uso del régimen de envíos postales internacionales" que "representan en promedio, un 20% del total de compras realizadas a empresas de Estados Unidos", en vez de obligarlas a registrarse presencialmente.

En el comunicado, la Aduana aclaró que "todos los envíos realizados al amparo del régimen de franquicias consumirán tanto el cupo anual en dólares como el cupo de los tres envíos permitidos, con independencia de que hayan sido exonerados o gravados por el IVA".