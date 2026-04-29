Gabriel Oddone confirmó que subirán los combustibles en mayo: "sería de mala gestión" postergar la decisión

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, confirmó que el precio de los combustibles va a subir a partir del 1° de mayo, aunque dijo que aún no está definido en qué magnitud.

"Basta que ustedes miren el mundo para que se imaginen que aumento va a haber y que la situación es compleja", dijo hoy en rueda de prensa y señaló que si bien hay mecanismos de suavización sobre los aumentos, Uruguay no se puede alejar mucho de lo que está ocurriendo en el mundo. "Sería de mala gestión si postergamos decisiones de manera indefinida y luego tener que hacer un escalón muy abrupto", afirmó.

El gobierno va a definir los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 1° de mayo con la información de que la referencia del Precio de Paridad de Importación (PPI) marca aumentos de dos dígitos en gasoil y de un dígito en naftas, debido al alza en el valor del petróleo por la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente. En abril los combustibles habían subido 7%, pese a que el PPI indicaba un incremento mayor.

Según el informe que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para el período 26 de marzo-25 de abril, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada aumentó 5,57% respecto al mes anterior y el PPI de la nafta Súper 95 se incrementó 5,92%.

En relación al plazo para que los países del Mercosur se pongan de acuerdo sobre el reparto de cuotas en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea —que se vence este viernes—, Oddone dijo que es muy probable que no se llegue a esa meta.

"Probablemente derivemos en lo que se conoce como 'el primero que llega, es el que tiene la cuota establecida'", dijo y agregó que Uruguay preferiría llegar a un acuerdo en ese sentido.

En cuanto a las AFAP, Oddone destacó que ya hubo varias declaraciones públicas que llevaron a confusiones sobre un documento de recomendaciones pero que en ningún caso este es vinculante (para el Poder Ejecutivo). "El sistema que se va a mantener es multipilar. Ni se estatizan las AFAP, ni desaparecen, ni mucho menos los fondos individuales va a quedar diluidos", aclaró.

Finalmente, en relación a las nuevas resoluciones de Aduanas sobre el e-commerce, comentó que se postergó por 60 días la implementación del proyecto, para determinar mejor la forma en que se haga, y que el tema está en revisión.